En France, l'équipementier chinois a officiellement accès au marché de la 5G. Mais les autorités laissent entendre qu'elles ne renouvelleront pas les autorisations des opérateurs qui utilisent ses équipements au-delà de 2028. Ailleurs en Europe, ce dossier est diversement géré, entre interdiction et hésitation.

Au Royaume-Uni, l'interdiction de Huawei est parfaitement assumé pour des raisons de sécurité nationale et ce même impératif fait hésiter le reste de l'Europe. © Maxppp / Newscom / Xinhua News Agency / Han Yan /

Au Royaume-Uni, l'interdiction de Huawei est parfaitement assumée : Londres interdit carrément l'achat de tout nouvel équipement fourni par le géant chinois dès la fin l'année, et exige que les équipements existants soient retirés d'ici 7 ans.

Annoncée la semaine dernière, cette décision marque l'alignement britannique sur le grand frère américain, qui accuse d'espionnage le géant des télécoms asiatique. Londres est une "marionnette", a d'ailleurs réagi Pékin, qui annonce un "prix à payer" pour le Royaume Uni. De quoi alimenter la tension déjà au plus haut depuis la mise au pas chinoise de Hong-Kong, ancienne colonie britannique.

Londres met en avant les risques pour sa sécurité nationale, et ce même impératif fait hésiter le reste de l'Europe.

En Allemagne, le débat et vif et ne sera pas tranché avant la fin de l'été. L'Italie s'interroge sur une éventuelle interdiction. L'Espagne, la Grèce, la Pologne ont ouvert leurs portes à Huawei, mais sont en train de renforcer leurs législations sur la sécurité des télécommunications. Enfin les Pays-Bas et la Belgique pourraient bien emboîter le pas des Britanniques et ostraciser Huawei des appels d’offre liés à l’installation de la 5G sur leur territoire.

La sécurité n’est pas le seul enjeu à l’échelle européenne. La pandémie de coronavirus est en effet passée par là, et la pénurie de masques et de tests a révélé au grand jour la dépendance des Etats membres de l’UE aux appareils productifs non-européens. La question de la souveraineté – industrielle mais aussi numérique – est devenue un enjeu majeur et politise un peu plus le dossier de la 5G.