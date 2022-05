La marque à la pomme a décidé d’arrêter la production de son célèbre baladeur. Commercialisé au début des années 2000, il a pris une place essentielle dans le marché de la musique.

Le dernier modèle disponible, l'iPod touch, sera disponible jusqu'à épuisement des stocks. © AFP / Indranil Mukherjee

Il y a quelques années encore, il était tout aussi important que notre téléphone portable, voire plus. L’objet qu’il ne fallait pas oublier en partant de chez-soi. Une page se tourne : Apple a annoncé mardi la fin de la production de l'iPod, son célèbre baladeur numérique qui a révolutionné l'industrie musicale au début des années 2000, au profit de ses autres produits phares comme l'iPhone. Actuellement, seul le modèle iPod Touch, très semblable à l'iPhone, était encore en vente sur le site de la marque.

"L'esprit de l'iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l'iPhone à l'Apple Watch", a déclaré dans un communiqué Greg Joswiak, vice-président du marketing international d'Apple. "La musique a toujours été centrale chez Apple, et la rendre accessible à des centaines de millions d'utilisateurs comme l'a fait l'iPod a eu un impact non seulement sur l'industrie musicale mais a aussi redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée" , a-t-il poursuivi.

L'iPod Touch disponible jusqu'à épuisement des stocks

Rectangulaire et blanc, le premier iPod a débarqué dans les rayons il y a plus de vingt ans en 2001 et a rapidement connu une forte popularité. L'iPod mini a suivi en 2004, puis est sorti l'iPod Nano en 2005. Celui-ci a connu un succès monumental.

Ce lecteur mp3 et le logiciel iTunes, sorti aussi en 2001, ont ainsi bousculé comme jamais le monde de la musique en popularisant le téléchargement légal, à l'époque où nombre de sites permettaient de récupérer films et chansons sans payer un centime. Depuis son lancement, Apple a vendu près de 450 millions d'iPod selon l'entreprise spécialisée Loup Ventures, citée par le New York Times.

Cet accessoire a largement contribué à faire de la firme à la pomme le mastodonte qu'elle est aujourd'hui, l'iPod ayant inspiré l'iPhone. L'iPod Touch, qui ressemble le plus au smartphone, reste disponible dans les points de vente de la marque jusqu'à épuisement des stocks, a précisé le géant de Cupertino (Californie).