L’Airbus A220 connait aujourd’hui un véritable succès, avec 643 appareils commandés par dix compagnies aériennes à travers le monde, dont Air France qui a reçu mardi soir le premier des 60 A220 commandés par la compagnie nationale. Ce succès aurait pu tourner au fiasco industriel sans l’intervention du groupe Airbus.

Un Airbus A220 au décollage, le 1er avril 2021 à Amsterdam © AFP / Nicolas Economou / NurPhoto

En 2017, l’avionneur canadien Bombardier, qui construit le Cseries, l’ancien nom du l’A220, est en effet touché le plein fouet par les mesures protectionnistes mises en place par Donald Trump dès son arrivée à la Maison Blanche. Son idée est de surtaxer les produits pouvant entrer en concurrence directe avec des produits américains. Or, c’est le cas de bombardier, et de son Cseries taxé à 79,82 % : de quoi dissuader les compagnies américaines d’acheter cet avion, ce qui provoque une grave crise financière chez l’avionneur canadien, associé au gouvernement provincial du Québec. Mais en reprenant 50 puis 75 % du programme industriel québécois, Airbus a véritablement sauvé l’avion et son constructeur en même temps.

L'avion de la transition écologique

Au siège d’Airbus, on ne fait pas dans le détail, affirmant que cet appareil est "l’avion de la transition écologique". Il faut reconnaitre que les chiffres parlent d’eux-mêmes : la performance des moteurs et le gain de poids grâce à l’utilisation de matériaux composites permettent de faire 25 % d’économies de carburant et de réduire de 25 % les émissions de CO2 tout en diminuant le bruit de 34 %. C’est le seul avion au monde dans sa catégorie à afficher ce type de performances.

Par ailleurs, il correspond aux nouvelles demandes des compagnies aériennes, qui souhaitent des avions plus petits, plus faciles à remplir et surtout utilisables à la fois pour des vols intérieurs et des vols moyen-courrier. C’est le cas de l’A220, dont le rayon d’action est de 6 500 kilomètres selon Airbus. Mais pour réaliser cette transition écologique dans les airs, les compagnies vont devoir signer de gros chèques, puisque l’A220 est proposé à un prix catalogue allant de 62 à 71 millions de dollars (même si on sait que les négociations commerciales secrètes entre constructeurs et compagnies permettent de faire considérablement baisser les prix).

Tant du côté de Bombardier que du côté d’Airbus, on ne se fait toutefois pas trop de souci. Claude Debeauquenne, le responsable marketing des avions monocouloirs de l’avionneur européen, explique ainsi que la cadence de production, de cinq avions par mois aujourd’hui, pourrait monter à 14 avions par mois d’ici 2025. De quoi répondre à la demande des compagnies et provoquer l’étonnement chez les futurs passagers, qui découvriront une configuration nouvelle dans un avion à couloir unique : 3 sièges d’un côté et 2 de l’autre, avec en prime des hublots plus grands et placés légèrement plus haut, évitant aux passagers de se baisser pour admirer le ciel, tout en laissant son smartphone branché sur les prises USB équipant chaque siège.

Quand l’oncle Donald se tire une balle dans le pied

Et les Américains dans tout cela ? Les taxes de D. Trump ont finalement été retoquées par la Commission américaine du commerce international. Cette dernière explique que Boeing n’était en réalité pas affecté par la concurrence de Bombardier-Airbus avec l’A220.

Mieux encore, aujourd’hui les A220 destinés au marché nord-américain sont assemblés dans l’usine Bombardier toute neuve située à Mobile dans l’Alabama, ce qui lui permet d’échapper à toute nouvelle taxe visant les concurrents de Boeing. De son côté, le géant américain ne propose pas d’avion capable de rivaliser avec l’A220, et de surcroît peine à sortir des crises touchant ses différents modèles (737 Max, 777, 787 Dreamliner).