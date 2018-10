À partir du mois d'octobre, les entreprises qui le souhaitent peuvent renseigner deux montants sur les bulletins de paie, celui du net à payer et celui du salaire imputé de l’impôt sur le revenu. Illustration chez Kiko, une société de cosmétique dont le siège français est basé à Paris.

Certains se souviennent des préparatifs de l'euro, la monnaie unique européenne... À partir de cette semaine, une autre petite "révolution" voit le jour pour les salariés français. Dans certaines entreprises, les employés vont pouvoir découvrir deux montants sur leur bulletin de paye : le net à payer habituel, et pour la première fois, le montant de leur salaire imputé de leur impôt sur le revenu.

Ce n'est pas obligatoire. Seules les entreprises volontaires, en général les grandes entreprises et les ETI (entreprises de taille intermédiaire), ont la possibilité d'éditer des bulletins de salaire avec le taux d'imposition de leurs salariés communiqués par Bercy à la mi-septembre.

Le net à payer, lui, reste inchangé, en attendant l'entrée en vigueur de la réforme en janvier. L'idée est de donner un aperçu et de se préparer au big bang du mois de janvier. Illustration dans l'entreprise de cosmétique Kiko Milano où s'est rendue Delphine Simon :

Nous sommes au service paie de Kiko, entreprise où travaillent 1 400 salariés. La responsable Agnès Guilbot, vient d'imprimer les premiers bulletins de salaire du mois d’octobre :

"Sur le bas de la fiche de paie, il y a la simulation du net à payer avant impôt, une simulation de l’impôt prélevé avec le taux qui a été communiqué par la DGFIP [le service des impôts]. Sur cette fiche, c'est un taux à 4,6%, donc cette salariée paierait 67,11 euros d’impôts sur cette fiche du paie du mois d'octobre."

Selon un décret, le montant du net à payer avant impôt sur le revenu doit figurer dans un corps 1,5 fois plus gros que le corps du caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes. Ces 67 euros de moins sont une grosse transformation, à laquelle il faut préparer les esprits, explique Agnès Guilbot. Et ils ne sont pas tout à fait prêts :

On a peur d'être débordés d'appels téléphoniques de collaborateurs, c'est ce qui nous fait le plus peur. On doit bien les préparer en amont et leur montrer que le service des impôts reste leur premier interlocuteur s'ils ont des questions sur ce sujet-là.