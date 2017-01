Le salon de Detroit démarre ce dimanche dans le berceau de l'industrie automobile américaine. Cette industrie, moribonde il y a 7 ans, a été sauvée par le plan de relance d'Obama.

Coup d'envoi du Salon auto de Detroit le 8 janvier © Reuters / Rebecca Cook

Le salon de Detroit 2017 est le premier rendez-vous automobile de l'année. C'est le plus grand salon auto des Etats-Unis, dans le berceau de l'industrie automobile. Du 8 au 22 janvier, tous les grands constructeurs exposeront leurs nouveautés. Cette année, le contexte est particulier : Donald Trump s'attaque à l'industrie auto et veut convaincre le grand public qu'il contraint les marques à relocaliser leurs usines aux Etats-Unis.

Trump cible l'industrie automobile

La direction de Ford a dit durant toute la campagne électorale que ses plans étaient coulés dans le marbre. Mais maintenant que Trump est le nouveau président, Ford a accepté tout d'abord de changer ses plans pour une usine Lincoln, qui restera dans le Kentucky. Puis Ford a annoncé qu'elle renonçait à Baja et consacrerait un budget deux fois moindres dans le Michigan, le présentant comme le sauveur d'emplois. En fait, Ford prévoit toujours de fabriquer sa Focus au Mexique, mais dans une usine déjà existante. Du coup, Ford économisera même de l'argent en ne construisant pas de nouvelle usine. 700 emplois seront créés, contre 2 800 qui étaient prévus au Mexique.

Traduction : Toyota dit qu'elle va ouvrir une nouvelle usine à Baja (Mexique), pour fabriquer des Corolla pour les Américains. HORS DE QUESTION! Construisez une usine aux US ou payez de grosses taxes douanières.

Le président élu américain a par ailleurs nommé mardi un ancien de l'administration Reagan, hostile à un libre-échange sans limites, pour renégocier les accords commerciaux internationaux. Car c'est grace au Tafta (accord de libre échange avec le Mexique) que Ford et GM fabriquent au Mexique sans payer de taxes.

Pour Xavier Mosquet, dirigeant et fondateur du bureau de Detroit au Boston Consulting Group, interrogé par Marion L'hour : "le marché en 2016 est plutôt bon, on est sur des niveaux records. Mais il y a 4 sujets d'incertitude importants : les relations de libre-échange avec le Mexique , l'évolution relations avec la Chine et la réglementation sur les émissions de CO². Les constructeurs veulent voir comment la nouvelle administration américaine va s'y prendre. Il est clair qu'imposer fortement les importations des pièces auto par exemple fabriquées au Mexique pourrait impacter le prix des véhicules."

Après 2009 année noire, Obama sauve l'industrie

2009, juste après la dernière récession, a été une année noire pour l'industrie auto. General Motors et Chrysler ont été sauvés par l’Etat fédéral. Ils ont été nationalisés. Le secteur a alors été restructuré, avec à la clé la perte de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Chrysler a été repris par Fiat. Les constructeurs ont su rebondir grâce à la reprise de l’économie, à une amélioration de la qualité de leur véhicule et à un assainissement de leurs pratiques commerciales. Finis les véhicules bradés ou le subventionnement à outrance des flottes d’entreprise.

L'Etat a investi 79,6 milliards de dollars dans GM et chrysler, et récupéré 70,42 milliards. auvetage de l'industrie aurait coûté 9, 6 milliards de dollars aux contribuables selon le Trésor. Le plan de sauvetage a pris fin en décembre 2014, lorsque le Trésor américain a vendu ses dernières actions détenues dans le secteur.

Depuis la récession de 2008 et l'arrivée d'Obama à la présidence, le marché a grimpé sans discontinuer. Chaque année, un million de nouveaux véhicules ont été mis sur le marché.

En 2014, 16,5 millions de véhicules ont été immatriculés aux Etats-Unis, et l'année suivante, 17,4 millions d'unités ont été vendues, soit une progression de 5,7%. En 2016, on annonce 17,55 millions de véhicules. Les ventes de General Motors ont augmenté de 10%, Toyota de 2 % et Ford de 0,3 %.

Traduction (tweet du 20 janvier 2016) : Il y a 7 ans, j'ai parié sur les ouvriers américains et sur l'industrie auto. Si c'était à refaire, je le referais.

On estime à 200 000 le nombre d'emplois perdus dans l'industrie auto depuis 2006. Le puissant syndicat du secteur, the United Auto Workers, avait réussi à sauvegarder les postes de cols bleus pendant des décennies, mais la récession de 2008 ne lui a pas permis de continuer. Par exemple, General motors a supprimé 107 357 postes entre 2006 et 2010. Mais ces trois dernières années, grâce à la bonne santé retrouvée du secteur, des milliers de postes ont été recréés.

Vers un nouveau ralentissement?

General motors s'apprête à supprimer 2000 postes dans deux usines qui fabriquent des berlines, car la demande aujourd'hui s'oriente très clairement vers les SUV et les monospaces.