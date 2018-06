Boycottée depuis près d'un mois par les consommateurs marocaines, Centrale Danone s'inquiète d'une baisse drastique de ses ventes, estimée à 13,5 millions de son chiffre d'affaires. En réponse, les salariés de la filiale ont manifesté mardi soir contre l'inaction gouvernementale et la mise en péril de leurs emplois.

Des employés de Centrale Danone ont manifesté mardi soir devant le Parlement à Rabat en réaction à la menace de leurs emplois. © AFP / Fadel Senna

Depuis six semaines, les grandes surfaces marocaines ont bien du mal à liquider leurs stocks d'eau et de lait. Et pour cause, Sidi Ali et Centrale Danone, deux grands leaders du marché marocain, sont la cible d'un boycott d'une ampleur inédite.

La campagne menée anonymement depuis le 20 avril sur les réseaux sociaux exprime un ras-le-bol général de la population qui fustige

" une augmentation des prix et une baisse du pouvoir d'achat des marocains ". En tête de file de ce mouvement de ce vent de contestation, les jeunes, les femmes et les classes moyennes, principales victimes des tarifs fixés par les grands groupes. D’après les chiffres du quotidien marocain L’Economiste, 42% de la population appliquerait le boycott, dont la filiale de Danone est actuellement la principale victime.

Centrale Danone perd 20 % de son chiffre d'affaires

Depuis le début du mouvement, la filiale du géant français de l'alimentaire, qui possède près de 60% des parts de marché et emploie 6 000 salariés au Maroc connait la première crise de son histoire dans le pays. Selon son PDG, Didier Lamblin, le groupe enregistre une perte de 20% de son chiffre d'affaires, soit l'équivalent de 150 000 millions de dirhams (13,5 millions d'euros) au premier semestre de cette année.

En conséquence, Centrale Danone a annoncé il y a quelques jours une réduction de 30% de ses achats auprès des 120 000 éleveurs et producteurs locaux qui l'approvisionnent communément. Hassan Rouicheq, membre de la Confédération démocratique du travail (CDT) a précisé que " les usines de Centrale Danone tournent aujourd'hui à la moitié de leurs capacités de production en raison de ce boycott. Cela augure mal pour l'entreprise, ses salariés et les éleveurs qui la fournissent ".

Le boycott fait donc désormais peser une double menace sur l'activité du pays : la mise en péril des petites coopératives et exploitations agricoles et des salariés du groupe . En réaction, quelques 2 000 manifestants se sont massés devant les grilles du Parlement à Rabat dans la nuit de mardi à mercredi pour protester contre la menace de suppression immédiate des contrats à court terme. Les salariés de Danone ont appelé la population à stopper le boycott et a pris à partie le gouvernement qui a tardé à réagir face à la situation.

Les premières conséquences économiques du boycott à la bourse de Casablanca :

Toucher l'économie, pour atteindre les élites politiques

La population mobilisée cherche par ce boycott à fustiger les élites politiques et économiques du pays, bien souvent liées à ces grands groupes. Parmi elles, Aziz Akhannouch, propriétaire de la société de distribution de carburant Afriquia, également ministre de l'Agriculture, milliardaire et proche du roi, et Miriem Bensalah-Chaqroun, directrice des Eaux minérales d'Oulmès, filiale de la société d'eau minérale Sidi Ali.

Face à cette mobilisation inédite, le gouvernement s'est trouvé rapidement démuni, enchaînant les maladresses, à l'image de Mahammed Boussaïd, ministre de l'Economie et des Finances, qui a qualifié les artisans du mouvement d' "étourdis ". Loin de calmer la colère des protestataires, ces propos ont poussé le gouvernement à réagir dans un communiqué indiquant que " ce mouvement pourrait avoir un impact négatif sur l’investissement national et étranger et, par conséquent, sur l’économie nationale " . Le chef du gouvernement, Saâdeddine el Othmani a lui condamné les propos de ses ministres et a exhorté la population a mettre fin au boycott.

Si la mobilisation sur les réseaux sociaux ne faiblit pas à l'heure actuelle, il reste difficile de se prononcer sur la suite que prendront les événements. Pourtant, face au succès et à la rapidité de la mobilisation, les spéculations vont bon train sur l'origine de ce post anonyme : action des islamistes du PJD ? Arrangements dans le monde des affaires marocaines ? Ou simple éveil populaire ?

La dernière supposition est sans conteste la plus plausible, d'autant que cette campagne de boycott, une première au Maroc, s'inscrit dans un vaste mouvement social et contestataire qui a cours depuis quelques semaines dans les régions du Rif, de Zagora et Jerada.