Les grandes chaînes de restauration rapide sont les mauvais élèves du tri. C'est ce que révèle une enquête menée par Zero Waste France.

On parle de tonnes d'emballages recyclables qui terminent à la décharge ou en incinérateur. © AFP / Vladimir Pesnya

De juillet à septembre, l'association a visité 122 fast food des trois plus grandes chaînes, McDonald's, Quick/Burger King et KFC et parmi eux, seuls 5 faisaient le tri des déchets, soit 4%.

Un décret existe

Pourtant, depuis mars 2016, undécret impose la mise en place du tridans la plupart de ces enseignes en fonction de la collecte privée ou publique et du poids de déchets produits.

On parle de tonnes d'emballages recyclables qui terminent à la décharge ou en incinérateur et cela n'est plus tenable pour Flore Berlingen, la directrice de l'association Zero Waste France :

"Une enseigne comme Mcdonald's produit un kilo de déchet par seconde en France. Ce n'est pas tenable."

D'ailleurs, il est impossible de faire parler les grands noms de la restauration rapide sur le sujet. Pourtant, trier dans un fast food, c'est faisable Dans cette enseigne parisienne par exemple, tout ce qui est recyclable y passe. Mais trier les déchets c'est une chose, les valoriser en est une autre comme l'explique Louis Frack est le co-fondateur de l'enseigne Bioburger :

"Grace aux stations de trilib', on peut au fur et à mesure amener tout ce qui est recyclable à la station qui est à 300 mètres. "

Evidemment, il n'y a pas partout d'espace de tri comme les stations trilib' à Paris mais d'autres solutions existent comme les camions de collecte compartimentés pour embarquer d'un côté les déchets recyclables et de l'autre, le reste.

Pour forcer les grands noms de la restauration rapide à agir, l'association Zero Waste France lance une pétition sur internet et un mot clé sur les réseaux sociaux #letripartout.

Ecoutez le reportage de Rosalie Lafarge :