Les décisions de Donald Trump n’effraient pas que les Américains. D’après une étude, la politique menée par le président des États-Unis auraient un effet négatif sur le tourisme.

Les décisions prises par Donald Trump choquent parmi les touristes. © Maxppp / MICHAEL REYNOLDS

Selon ce sondage réalisé par le site Easy voyage 61% des internautes se disent prêts à remettre en question leur projet de voyage aux Etats-Unis. Ce résultat ne surprend pas les professionnels français du tourisme à l’image d’Alain Capestan, directeur général de comptoir des voyages. " On a quelques clients, notamment une originaire d’Algérie qui se sent pas à l’aise avec ça. Pourtant elle ne fait pas partie des pays qui sont visés, donc elle pourrait se rendre aux États-Unis sans difficulté mais elle a décidé de changer et elle se reporte sur une autre destination, en l’occurrence le Canada. »

Côté américain, on observe la situation avec prudence et inquiétude notamment à San Francisco, ville résolument anti-Trump qui s'apprête à fêter les 50 ans de la naissance du mouvement hippie. Elisabeth Wieselthaler, porte-parole de San Francisco Travel, est moins catégorique : " Il est trop tôt à mon avis pour savoir ce qui va se passer. Beaucoup de choses vont dépendre de la nouvelle politique qui sera mise en œuvre et on ne voit pas encore les conséquences de cette nouvelle politique. "

Enfin selon Forward keys, organisme d’observation des achats de billets d'avions dans le monde, les réservations à destination des États-Unis ont diminué de 6,5% par rapport à l'année dernière et ce depuis la signature du décret anti immigration signé par Donald Trump.

