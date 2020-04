A cause du Covid-19, il ne restait plus que 1.850 bureaux de Poste ouverts. L'activité postale devrait se renforcer progressivement d'ici à la fin du mois, a annoncé le PDG du groupe, Philippe Wahl.

Philippe Wahl, le PDG du groupe La Poste © AFP / Eric PIERMONT

"C'est un effort considérable", affirme le président-directeur général du groupe La Poste, Philippe Wahl. Après avoir dans un premier temps réduit le nombre de distribution, et concentré ses efforts sur le versement des prestations sociales, La Poste prépare donc un renforcement de sa présence territoriale.

Ainsi, 2.500 bureaux de postes seront ouverts d'ici à la fin de la semaine, 5.000 d'ici la fin du mois. Il n'y en avait plus que 1.850 qui étaient encore ouvert actuellement. "Nous allons élargir le plus possible tous nos points d'accueil", a promis Philippe Wahl ce matin devant les sénateurs de la commission des affaires économiques.

