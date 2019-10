Des questions autour de la suppression de la taxe d'habitation

Dans les boites aux lettres ces jours ci, le dernier avis de taxe d'habitation. La dernière fois pour 80% des foyers les moins aisés qui la payent. Le projet de budget 2020 en débat à partir de cet après-midi à l'Assemblée nationale entérine sa disparition définitive. Pour les 20% de foyers restants, les plus aisés, la disparition de cet impôt local va s'étaler par tiers jusqu'en 2023. Les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas concernés, tout comme la redevance audiovisuelle qui permet de financer votre radio préférée. Une suppression qui lance le chantier du financement des collectivités locales. Car il s’agit de compenser l'une de leurs principales sources de financement.

La fin de la taxe d'habitation compensée "à l'euro près", promesse d'Emmanuel Macron

La taxe d’habitation permet de financer toutes les dépenses des municipalités : les crèches, les écoles, les équipements sportifs et culturels, la voirie... Un tiers des recettes fiscales des municipalités disparaissent, selon l’OFCE. Pour la compenser, l'exécutif va transférer le produit de la taxe sur le foncier bâti. Actuellement perçue par les départements, elle va devenir un impôt communal. En contrepartie, les départements recevront une part de TVA. Sauf que pour la plupart des communes, le produit de la taxe foncière ne correspond pas à celui de la taxe d'habitation. Autre nouveauté détonante, contrairement aux années passées, les bases d’imposition ne seraient pas revalorisées du montant de l’inflation, ce qui privera les collectivités de 450 millions d’euros. Enfin, sur le fond, les municipalités y perdent encore en autonomie fiscale, car elles ne pourraient plus faire varier cet impôt. De plus, jusqu’à quand l’Etat, qui veut réduire massivement ses dépenses, va-t-il réellement compenser intégralement ce manque à gagner ? Quant à la réforme des valeurs locatives, dossier explosif, car il pourrait entrainer une forte hausse de taxe foncière pour certains propriétaires, le gouvernement a décidé de se donner du temps. Lancée dans le projet de loi de finances 2020, cette révision, plusieurs fois repoussée ne "produira ses premiers effets qu’à partir de 2026", indique Bercy. Ce budget pouvoir d'achat est aussi un budget d'apaisement après le mouvement des gilets jaunes.

Quant à la taxe d’habitation vous avez jusqu'au 15 novembre pour la payer en liquide (montant maximum 300 euros), jusqu'au 20 novembre minuit si vous payez en ligne.