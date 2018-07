C'est une commande exceptionnelle pour la SNCF. La compagnie ferroviaire annonce aujourd'hui l'achat de 100 nouvelles rames de trains à grande vitesse à Alstom. Un contrat qui pourrait approcher les 2 milliards et demi d'euros pour la toute dernière génération de TGV. Portrait-robot.

Les TGV du futur imaginés par alstom © Alstom

Moins coûteux, plus économe, et connecté : c'était le cahier des charges. Il est tenu, assure-t-on a à la SNCF, et il faut bien ça pour gagner l'une de ses batailles primordiales. Rester compétitive face à la concurrence, notamment celle des compagnies aériennes low-cost. Ce nouveau train serait donc environ 20 % moins cher à l'achat et à l'exploitation.

Pour diminuer les coûts, les ingénieurs ont planché sur la consommation d'énergie - la SNCF est l'un des plus gros client français d'EDF. L'objectif était de baisser de 25% la consommation électrique des rames.

La compagnie affichera sa préoccupation écologique en présentant un train quasiment 100 % recyclable.

Un train accessible, aussi, au-delà des obligations légales, les associations de personnes à mobilité réduite ayant été étroitement associées au processus.

Et pour enrayer la baisse de rentabilité des TGV, la SNCF va augmenter le nombre de sièges par train. On ne sait pas encore s'il y aura un wagon-bar ; le supprimer ferait gagner de la place.

La promesse de la SNCF : diminuer les coûts pour diminuer les prix. À vérifier en 2023, date de livraison des premières rames.