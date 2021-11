À moins d'une semaine du Black Friday, grande journée de promotions devenue mondiale, une étude de l'Observatoire Société & Consommation révèle que 59% des Français n'envisagent pas d'en profiter cette année, contre 43% en 2019.

Ils sont 13% à être contre le Black Friday, alors qu'ils étaient 7% en 2019. © AFP / SERGE ATTAL

Le Black Friday, c'est la grande journée de la consommation poussée à l'extrême aux États-Unis, avec de nombreuses promotions dans les magasins. Mais il n'a jamais eu la même aura en France. Arrivé pour la première fois en 2013 dans l'Hexagone, il a d'abord été boudé avant progressivement de monter en intensité, en particulier sur Internet où les ventes ont progressé tous les ans de 20% selon la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), et même de 33% en 2020 par rapport à 2019, effet dû à la crise sanitaire. Mais cette année, on pourrait observer pour la première fois une perte de vitesse selon la dernière étude de l'Obsoco, l'Observatoire Société & Consommation.

59% des Français n'envisagent pas d'en profiter cette année

D'après ce dernier baromètre, 41% des Français seulement disent prévoir de profiter du Black Friday cette année, contre 57% en 2019 (selon une étude identique de l'Obsoco), soit une perte de vitesse de 16 points. "Ça nous a interpellés de voir ces 16 points de recul, et même si ça ne présage pas forcément de la réalité de la participation, c'est important", explique Agnès Crozet, la Secrétaire générale de l'Obsoco. 10% des Français se réservent pour l'occasion (et donc se retiennent de faire certains achats en prévision du Black Friday), contre 13% en 2019.

Comment expliquer de tels écarts ? "Cette année, le Black Friday a déjà commencé chez des marques et distributeurs, comme Amazon par exemple. Il y a déjà énormément de promotions qui sont pratiquées bien avant le jour fatidique. Quand l'événement a été importé en France en 2013, on était vraiment sur une seule journée qui affichait toutes les promotions. Là, deux à trois semaines avant, on a déjà des pubs sur le Black Friday et des promotions qui sont déjà actives. Et puis, il y a une forme de surenchère promotionnelle un peu tout le temps toute l'année, donc il y a moins cette impatience à l'égard d'une date fixe."

Rejet et défiance

Autre donnée intéressante : parmi ceux qui n'ont pas l'intention de faire des achats durant cette journée, on peut tout d'abord identifier ceux qui n'y voient pas d'intérêt. Pour Agnès Crozet, on observe une "prise de recul à l'égard de la consommation et de l'hyper consommation". Un phénomène en partie lié à la crise du Covid-19 : "La crise sanitaire a contribué à entrainer une prise de recul globale vis à vis de nos modes de vie, dont notre façon de consommer. On a été un peu empêché de consommer avec les confinements, et beaucoup de Français se sont rendus compte que ça ne les avait pas tués."

Un autre profil se dessine également : ceux, de plus en plus nombreux, montrant carrément un rejet, une opposition de principe au Black Friday. Ils sont 13% à être contre cette journée de promotions, contre 7% en 2019. "Ce n'est pas la majorité de la population, mais c'est tout de même plus d'un Français sur dix", note Agnès Crozet. "C'est lié à cette critique de l'hyperconsommation, auquel l'évènement est associé, mais aussi à une méfiance vis à vis de l'intérêt de l'opération." De plus en plus de Français (56%, contre 47% en 2019), selon l'étude, considéreraient que les promotions affichées durant le Black Friday ne sont pas de véritables promotions, "qu'on les prendrait pour des idiots" ce qui nourrit un sentiment de défiance. À raison, puisque l'UFC-Que Choisir alerte tous les ans sur les faux rabais ou même des hausses de prix déguisées pratiqués sur certains produits par de grandes enseignes comme Darty et la Fnac, ainsi que les distributeurs comme Amazon et Cdiscount.