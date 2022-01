Lundi, le groupe Warner Music a annoncé avoir racheté les droits liés à toute l'oeuvre de David Bowie. Un accord qui vient s'ajouter à de nombreux autres, souvent signés pour plusieurs centaines de millions d'euros. Des transactions juteuses à la fois pour les artistes et pour les heureux nouveaux propriétaires.

David Bowie, ici en 1987 © AFP / Martina HELLMANN / dpa

Les chansons de David Bowie n'appartiennent plus à ses héritiers : lundi, le groupe Warner Music a annoncé avoir racheté tous les droits liés à l'oeuvre du chanteur britannique décédé en 2016. Le montant de la transaction n'a pas encore été confirmé par les parties prenantes, mais selon le magazine américain Variety, le contrat s'élève à plus de 250 millions de dollars.

Les 27 albums du chanteur, de "David Bowie" en 1967 au posthume "Toy" sorti en novembre dernier – soit des centaines de chansons et de nombreux standards, sont donc désormais contrôlés par Warner Music, qui touchera des droits d'édition à chaque diffusion d'un titre à la radio, dans un film ou une publicité.

Des fonds d'investissement désormais dans le jeu

Cette pratique n'est pas inédite : racheter des catalogues de grands artistes est une source de revenus presque intarissable – dans les années 80, Michael Jackson avait racheté l'intégralité du catalogue des Beatles, que Paul McCartney a mis des années à récupérer. Mais depuis quelques années, elle s'est intensifiée et révélée être un business juteux pour les entreprises qui procèdent à ces rachats : aux maisons de disques, il faut désormais ajouter des fonds d'investissement, qui misent sur ces catalogues comme sur des actifs financiers.

Le fonds Hipgnosis, qui a racheté pas moins de 146 catalogues, dont celui des Red Hot Chili Peppers (estimé à 150 millions de dollars), mais aussi une partie de ceux de Neil Young, celui de Blondie ou de Shakira, a estimé la valeur de ses acquisitions à 2,55 milliards de dollars.

Des montants souvent inconnus, parfois astronomiques

S'il est la plupart du temps impossible de connaître la valeur exacte de ces transactions - le montant n'est la plupart du temps pas communiqué, on connait a priori celle qui a été la plus coûteuse : mi-décembre, Bruce Springsteen a vendu ses droits à Sony pour 550 millions de dollars.

Quelques mois plus tôt, Tina Turner faisait de même. Fin 2020, c'était Bob Dylan qui revendait l'intégralité de ses droits à Universal, pour 300 millions de dollars. Pour des artistes impactés par la crise du Covid, c'est aussi une source de revenus non négligeable - d'autant plus que les revenus des ventes sont moins imposés que les revenus les plus réguliers.

Peu d'artistes d'envergure font le chemin inverse : c'est toutefois le cas de la chanteuse américaine Taylor Swift, qui avait perdu tous les droits sur sa musique (vendus par son ancien producteur à un fonds d'investissement), et a donc choisi de réenregistrer ses anciens albums presque à l'identique - une initiative couronnée de succès, les nouveaux albums ayant rencontré leur public notamment sur les plateformes de streaming.