Les chantiers du quinquennat, épisode 2 - Pendant sa campagne, Emmanuel Macron a promis un chèque alimentaire pour booster le pouvoir d'achat des personnes les plus modestes. Comment fonctionnerait-il ?

Ce chèque alimentaire devra favoriser en même temps les produits de qualité et issus de circuits court © / Yann Castanier / Hans Lucas

C'est une des promesses d'Emmanuel Macron, annoncé sur l’antenne de France Bleu lors de sa campagne : la mise en place d'un "chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire face à ces surcoûts".

Cette mesure est jugée prioritaire dans le quinquennat, alors qu’en avril, l'inflation a bondi de 4,8% en un an. Nous continuons aujourd'hui notre série d'éclairages sur ces nouveaux chantiers du quinquennat.

Huit millions de Français concernés

Ce chèque alimentaire destiné aux foyers les plus modestes devra favoriser en même temps les produits de qualité et issus de circuits courts. Huit millions de personnes devraient être concernées par ce chèque alimentaire, les familles qui ont du mal à boucler les fins de mois et les jeunes de 18-25 ans aux très faibles revenus. Le montant précis n'est pas encore fixé, entre 30 et 60 euros, mais rien de tranché. L'objectif est d'aider les plus démunis à remplir leurs caddies de produits de qualité.

Boris Tavernier organise des ventes de produits locaux et bio à prix accessibles pour les habitants des quartiers populaires. Le porte-parole de l'association Vers un réseau d'achat en commun (VRAC) estime que ce chèque alimentaire est une mesure qui va dans le bon sens : "Ce qu'il faut souligner, c'est que pour la première fois, on ne lie plus l'aide alimentaire aux gaspillages, aux invendus", se réjouit-il. "C'est un premier pas intéressant", reconnaît-il. Toutefois, il souligne les zones de flous. "On ne sait pas vers qui seront utilisés ces chèques, la grande distribution ou les paysans locaux directement."

Des modalités encore floues

Si Emmanuel Macron promet de favoriser les circuits courts, il n'en n'a pas précisé les modalités. Nathalie Bedel, productrice de fromages de chèvres Bio, à Longes, près de Lyon, s'interroge, elle aussi : "Quand on travaille en local, on crée un tissu social et on se soutient mutuellement", précise-t-elle. "Je ne vois pas comment cela pourra se faire si ces chèques sont à destination des grandes enseignes où la part du local est ténue", ajoute-t-elle.

Reste à savoir si cela est possible. Un conseiller LREM nous confie que favoriser un commerce plutôt qu'un autre est difficilement applicable, ne serait-ce que du point de vue constitutionnel. Autre inconnue, la manière dont sera distribué ce chèque alimentaire. Les discussions sont encore en cours.