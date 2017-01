Le CPA est officiellement lancé ce jeudi par le gouvernement qui décrit ce dispositif, inscrit dans la loi travail, comme "la base d'une protection sociale du XXIe siècle".

Le CPA, le compte personnel d'activité, censé être la grande avancée sociale du quinquennat Hollande, est lancé officiellement ce jeudi par Myriam El Khomri, la ministre du travail et le Premier Ministre Bernard Cazeneuve. Il est destiné à tous les travailleurs dès l'âge de 16 ans : salariés, apprentis, jeunes sans diplômes, entrepreneurs. Suivront les fonctionnaires et les indépendants à partir de 2018.

Le portail du CPA est déjà actif, vous avez d'ailleurs peut-être déjà créé votre compte. Sur ce portail, on retrouve le compte personnel de formation, mais aussi le compte pénibilité qui permet aux salariés exposés à des métiers pénibles de partir plus tôt en retraite, ou de travailler à temps partiel, ainsi qu'un nouveau compte "engagement citoyen" (CEC). Si votre entreprise a décidé de dématérialiser vos bulletins de paie, vous pourrez également les consulter sur le portail. D'autres services vont être proposés, comme l'accompagnement à la création d'entreprise ou un bilan de compétences. Au fil de sa carrière, chacun d'entre nous accumulera des droits et pourra décider de leur utilisation.

Le CPA constitue un droit universel et couvrira tous les actifs : les salariés du secteur privé, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les demandeurs d’emploi. Les salariés du secteur privé et les demandeurs d’emploi seront couverts le 1er janvier 2017 et les travailleurs indépendants le 1er janvier 2018

Avec le CPA les bases d’un droit universel à la formation sont posées. C’est capital pour lutter contre le chômage : 60% des demandeurs d’emploi ont un niveau de formation inférieur au Bac. Pour les personnes sans aucune qualification, la loi travail débloque des droits supplémentaires à la formation. Le plafond d'heures est porté à 400 au lieu de 150. Le compte engagement citoyen rapportera aussi 20 heures de formation supplémentaires aux responsables associatifs bénévoles, jeunes en service civique et maîtres d'apprentissage.

La base d'une protection sociale du XXIe siècle

Pour François Hollande, le compte personnel d’activité est "une réforme majeure, c'est peut-être même la réforme la plus importante du quinquennat. Car elle conjugue une approche plus individuelle des droits sociaux avec le maintien d'un cadre collectif".

Plus simplement, le compte personnel d’activité vise à faire en sorte que les droits sociaux ne soient plus attachés à un parcours professionnels, mais au salarié lui même, durant toute sa carrière.

Le gouvernement avait d'autres ambitions pour le CPA, mais syndicats et organisations patronales préfèrent jouer la montre.