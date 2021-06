La juge des référés a tranché. Saisie par six organisations syndicales contre la réforme de l'assurance chômage, elle a décidé de suspendre les règles de calcul du montant de l’allocation chômage qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet. Une nouvelle fois.

Un manifestant contre la réforme de l'assurance chômage, le 1er mai 2021 à Toulouse © AFP / Alain Pitton / NurPhoto

Le communiqué est tombé à la mi-journée, une dizaine de jours après l'audience. "Les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de mettre en place, à cette date, ces nouvelles règles qui sont censées favoriser la stabilité de l’emploi en rendant moins favorable l’indemnisation du chômage des salariés ayant alterné contrats courts et inactivité", juge le Conseil d'État. Les nouvelles règles de calcul de salaire journalier de référence n'entreront donc pas en vigueur le 1er juillet. Un nouveau revers pour le gouvernement qui avait pourtant corrigé le texte sur ce point précis.

Une procédure en référé

Six syndicats avaient déposé un recours contre la réforme de l'assurance chômage qui devait entrer en vigueur dans 10 jours. La principale cible des organisations syndicales était ce nouveau mode de calcul du salaire journalier (SJR), qui permet de déterminer le montant de l’allocation versée à un demandeur d’emploi. Et c'est ce point qui est retoqué.

Il y avait urgence pour les syndicats, d'où cette procédure en référé devant la plus haute juridiction administrative. La décision du Conseil d'État ce mardi midi suspend donc la mise en œuvre des nouvelles règles, qui devaient entrer en vigueur dans 10 jours, le 1er juillet prochain, avant un examen sur le fond qui devrait encore prendre plusieurs mois. En revanche, la juge ne remet pas en cause le principe de la réforme elle-même.

L'entourage de la ministre estime même que le Conseil d'état ne remet pas en cause le mode de calcul mais seulement "la temporalité." "Le Conseil d'Etat nous demande d'attendre encore un peu" et "censure uniquement la date d'entrée en vigueur".

Une juge "dubitative"

Lors de l'audience, le 10 juin dernier, le ministère du Travail avait essuyé plus de trois heures d’interrogations de la juge des référés. Toucher à un paramètre, en l'occurrence le calcul du salaire journalier de référence, en fait bouger dix autres. "La mécanique a échappé aux mécaniciens", avait jugé l'avocat de la CGT lors de l'audience. Les syndicats en veulent pour preuve plusieurs études d'impact réalisées à leur demande par l'Unédic qui dans certains cas (liés à l'activité réduite) font état d'écarts de traitement de 1 à 47. Le représentant du ministère du Travail a mis en avant le plancher mis en place, pour éviter une indemnisation trop basse, mais cela n'a visiblement pas suffi à convaincre la juge.

"De nombreuses incertitudes subsistent quant à l’évolution de la crise sanitaire et ses conséquences économiques sur la situation de celles des entreprises qui recourent largement aux contrats courts pour répondre à des besoins temporaires. Or ces nouvelles règles de calcul des allocations chômage pénaliseront de manière significative les salariés de ces secteurs, qui subissent plus qu’ils ne choisissent l’alternance entre périodes de travail et périodes d’inactivité", précise le communiqué du Conseil d’État.

Un contexte bien différent

La réforme avait été décidée dans un contexte bien différent, en 2019. Le chômage était en baisse. Le gouvernement assumait alors vouloir dissuader les demandeurs d'emploi d'alterner contrats courts et périodes non travaillées. Les nouvelles règles devaient donc pénaliser jusqu'à 1,15 million de personnes, selon l'Unédic, l'organisme paritaire qui gère l'assurance-chômage. Elles toucheraient une allocation mensuelle plus faible (de 17% en moyenne) avec dans le même temps une "durée théorique d'indemnisation" allongée (14 mois en moyenne contre 11 avant la réforme).

Mais ces "permittents" sont aujourd'hui ceux qui sont parmi les plus frappés par la crise. "C'est une double peine", s'indignent les syndicats. De fait, l'argumentaire du gouvernement a évolué. Il ne parle plus de lutte contre la permittence, mais de lutte contre la précarité. Selon les syndicats présents à l'audience, le représentant du ministère du Travail a jugé que la réforme devait permettre aux salariés de faire pression sur leurs employeurs pour qu'ils proposent des emplois durables. "Une énormité", pour la CGT, qui va à l’encontre de "ce que tous les travailleurs et travailleuses précaires connaissent : des contrats de plus en plus courts imposés par les employeurs".

Dans sa décision, le Conseil d’État a aussi tenu compte du calendrier de mise en place du bonus-malus : "Alors que la réforme prévoit de différer au 1er septembre 2022 la mise en œuvre du système de bonus-malus pour les cotisations dues par les employeurs, précisément en raison des incertitudes sur l’évolution de la situation économique et du marché du travail, les nouvelles règles de calcul pour les salariés s’appliquent dès le 1er juillet prochain." La juge des référés considère qu’est sérieuse la contestation portant sur l’erreur manifeste d’appréciation entachant ainsi l’application immédiate de la réforme pour les salariés.

La décision a fait plusieurs allers-retours ces derniers jours, chaque mot pesé tant l'enjeu de cette décision est politique. Cette réforme, déjà retoquée et corrigée à plusieurs reprises, l'exécutif y tient. Même si elle commence à devenir un vrai boulet.