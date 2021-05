L'annonce a été faite ce 3 mai sur Twitter par le couple. Bill et Melinda Gates divorcent après 27 ans de mariage. À la tête de la plus grande fondation privée au monde, ils devraient continuer malgré tout de travailler ensemble. Le New York Times évoque une onde de choc dans les milieux économiques américains.

Le couple Gates a annoncé ce lundi 3 mai leur divorce. Malgré leur rupture, Bill et Melinda Gates continueront de travailler en semble à la tête de leur fondation privée, la plus importante au monde. © AFP / Ludovic Martin

Le fondateur de Microsoft, désormais milliardaire philanthrope, Bill Gates divorce. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur Twitter ce lundi 3 mai. À la tête de la fondation Gates avec sa femme Melinda, il devrait continuer de travailler de concert avec elle malgré leur rupture. Retour en quelques chiffres sur le parcours de ce génie de l'informatique et sa femme devenus l'un des couples plus puissants au monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

27 ans de mariage

Leur histoire commence en 1987 lors d'un dîner à New-York. Bill était alors à la tête de Microsoft et Melinda French est responsable marketing du géant informatique. Sept ans après leur rencontre, le 1er janvier 1994, le couple se marie à Hawaï. Trois enfants naissent de cette union, Jennifer, Rory et Phoebe. Mais ils n'hériteront pas de la majorité de la fortune de leurs parents. Bill Gates a d'ores et déjà annoncé qu'il laisserait 10 millions de dollars à chacun de ses enfants, le reste étant donné à sa fondation créée en 2000 avec sa femme ou des associations.

Quatrième fortune du monde

Selon le dernier classement Forbes, la fortune de Bill Gates est estimée à 124 milliards de dollars, soit 102 milliards d'euros. Longtemps homme le plus riche du monde, il est désormais devancé par deux Américains et un Français, Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, Elon Musk qui détient Tesla et Bernard Arnault à la tête de LVMH. Fondateur de Microsoft à 20 ans en 1975 alors qu'il est étudiant à Harvard, Bill Gates entre dans la cour des grands, cinq ans plus tard. Il signe un contrat avec IBM. Avec son associé Paul Allen, il développe un système révolutionnaire d'exploitation informatique pour les ordinateurs personnels.

53 milliards de dollars

Cinquante-trois milliards de dollars, soit plus de 44 milliards d'euros, c'est la somme dépensée en 20 ans par la fondation Bill et Melinda Gates pour lutter contre la pauvreté et les maladies. Mille six cents personnes y sont employées. Cette fondation privée est la plus importante au monde. À titre de comparaison, l'aide au développement de la France en 2020 s'élevait à 12 milliards, 400 millions d'euros.

1 milliard de dollars pour lutter contre la Covid

La fondation Bill et Melinda Gates s'est aussi investie dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Alors que Donald Trump annonçait en 2020 la suspension de la contribution américaine à l'OMS, le fondateur de Microsoft a injecté plus de 300 millions de dollars supplémentaires dans ce combat. Au total selon le New York Times, la puissante fondation a dépensé plus d'un milliard de dollars pour contrer la pandémie, la fortune et la fondation des Gates faisant du couple de véritables acteurs du soft power dans le domaine de la santé et du développement.

1% de Microsoft

Bill Gates qui a été président de Microsoft jusqu'en 2014, a démissionné du conseil d'administration en 2020. Il conserve désormais 1% de la société qu'il avait fondée étudiant. Il a également quitté ses fonctions au sein de Berkshire Hathaway conglomérat de Warren Buffet. Cet autre milliardaire-philanthrope est un proche du couple Gates et depuis longtemps. C'est en effet Warren Buffet qui avait aidé Bill Gates en 1988 lors d'un procès anti-trust qui compromettait l'avenir de Microsoft. L'octogénaire co-préside d'ailleurs aujourd'hui la fondation Gates.

Pour l'instant aucun arrangement financier n'a été divulgué entre les futurs divorcés. En 2019, c'est Jeff Bezos qui s'était séparé de sa femme. Depuis, Mac Kenzie Scott est devenue la 22ème personne la plus riche du monde selon le classement Forbes.