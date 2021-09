Saint Laurent, Brioni, Gucci, Balenciaga... Les maisons emblématiques de la mode luxe détenues par le groupe Kering n’emploieront plus de fourrure à parir des collections d'automne 2022.

Les deux dernières marques du groupe de luxe à utiliser de la fourrure, Saint Laurent et Brioni, n'en utiliseront plus à partir des collections d'automne 2022. © AFP / Anne-Christine Poujoulat

Kering annonce ce vendredi sa décision d’arrêter entièrement l’utilisation de la fourrure animale dans la confection des collections de ses marques de luxe. Les deux dernières marques du groupe de luxe à en utiliser, Saint Laurent et Brioni, y renonceront à compter des collections de l'automne 2022. Un cap déjà franchi sur les étals de Gucci à partir de ses collections printemps-été 2018, suivi par Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen.

"Le moment est venu de franchir un pas supplémentaire en mettant fin à l’utilisation de la fourrure dans toutes nos collections. Le monde a changé, nos clients ont évolué et le luxe doit naturellement s’y adapter", déclare François-Henri Pinault dans un communiqué. Il a annoncé que la fourrure sera absente des collections qui seront présentées dès la semaine prochaine à la Fashion week et des prochaines collections. Le groupe Kering, interrogé par France Inter, décrit cette décision (particulièrement sensible pour la maison Saint Laurent) comme une "anticipation" des "tendances de fond" et une démonstration du "rôle" des maisons de luxe de "montrer l'exemple".

L'aboutissement d'une longue lutte des associations

Les associations de défense du bien-être animal applaudissent cet engagement. Une "révolution dans le monde de la mode et du luxe", se réjouit OneVoice sur Twitter. "Une décision qui fera date", salue la Fondation Brigitte Bardot. "Victoire !", claironne l'association Pour une éthique dans le traitement des animaux (PETA France).

L'association PETA souligne que "cette décision fait suite à une campagne de plusieurs décennies menée par les entités internationales de PETA et ses soutiens qui ont envoyé plus de cent milles messages à Kering ou ont manifesté devant des magasins Saint Laurent". "S’il n’y a qu’une seule chose dont vous pouvez être sûr lorsque vous achetez de la fourrure, c’est que des êtres sensibles ont été tués violemment pour leur peau, souvent après une vie de souffrances et de privations", écrit l'association.

Le groupe, lui, se défend de "réagir à une pression" et revendique une volonté "d'embrasser l'époque". Mais s'il s'agit "d'écouter les plus jeunes générations et d'aller dans le sens de l'histoire", les marques ne vont cependant pas jusqu'au "vegan" voulu par ceux qui ont "une position extrême sur les autres matières animales", explique le groupe à France Inter. Ses marques utiliseront donc toujours les autres fibres et matières animales (cachemire, cuir, soie, laine), mais "avec des critères environnementaux et de bien-être animal exigeants", précise-t-il, en mentionnant les standards qu'il a adopté en 2019 en la matière.

La filière de la fourrure voit rouge

Mais c'est bien "sur la voie des interdictions des matières naturelles animales" que Kering s'engage aux yeux de la Fédération française de la fourrure qui a immédiatement publié un communiqué pour dénoncer "l'hypocrisie d'un groupe fragilisé face aux animalistes". Elle déplore "l'abandon d'un artisanat d'art", une la filière qui "emploie entre 2000 et 2500 emplois directs et indirects".

Pour Pierre Philippe Frieh, porte-parole de la fédération, contacté par France Inter, c'est une décision de "marketing" et non "d'éthique", car la fourrure naturelle est "durable, contrairement à la fausse fourrure qui contient du plastique". "On nous parle de durabilité, mais la fourrure a une espérance de vie de 40 à 50 ans et peut être réparée, transformée, transmise sur plusieurs générations", argue-t-il.

Hormis celles du groupe Kering, d'autres marques de luxe ont déjà annoncé la fin de l'utilisation de la fourrure dans leurs collections, comme Burberry, Armani, Prada, Canada Goose ou Valentin.