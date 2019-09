La capitale française a franchi ce cap symbolique au mois d'août, selon le notaire parisien Thierry Delesalle, lors de la présentation de chiffres trimestriels. Une hausse qu'on ne retrouve nulle part dans ces proportions dans le reste du pays, même si Paris reste en-dessous d'autres grandes villes mondiales.

La Tour Eiffel et le Pont de Bir-Hakeim à Paris © Radio France / Romain Berchet

Ce n'est pas vraiment un secret, mais le passage de ce cap des 10.000 euros par m² parisien est tout de même hautement symbolique. Acheter un appartement en plein cœur de la capitale n'a jamais été aussi cher, avec une moyenne qui se rapproche de celle des voisines Genève (près de 12.000 euros le m²) ou Londres (plus de 14.000 euros le m²). Pékin et New York avoisinent les 13.000 euros le m².

En France, habiter dans la capitale coûte désormais deux fois plus cher que dans n'importe quelle autre ville. Même Bordeaux, Nice, Lyon restent aux alentours de 5.000 euros le m².

Sur les dix dernières années, les prix des logements sur l'ensemble du territoire français ont augmenté de 10 %, 30 % dans les 10 principales métropoles françaises (hors capitale). À Paris, la hausse est spectaculaire : +60 % sur dix ans.

Pourquoi une telle différence ? Notamment parce que la capitale est une exception en termes de logements disponibles : le nombre annuel de vente recule, sans que cela fasse baisser les prix, ce qui indique que l'offre est insuffisante pour répondre à toutes les demandes, favorisant une flambée des prix. À l'inverse, partout ailleurs, le nombre de transactions a dépassé (pour la première fois) le million en un an, avec une augmentation générale du nombre de logements disponibles.

Un mauvais point de plus pour Paris, qui avait déjà été désignée en mars dernier "ville la plus chère" au monde pour le coût de la vie : selon The Economist, c'est là que les dépenses du quotidien coûtent le plus cher, à égalité avec Hong Kong et Singapour.