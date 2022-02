Quand le télé-achat s’adapte aux réseaux sociaux. Brut et le groupe Carrefour s’associent pour créer "Brut Shop", une plateforme pour vendre des produits proposés par des influenceurs.

C’est un mélange du genre original. Le média en ligne Brut s’allie avec Carrefour pour lancer un télé-achat destiné aux réseaux sociaux. Cela s’appellera "Brut Shop". Des produits ("responsables", promettent-ils) seront vendus lors d’évènements vidéo, par l’intermédiaire d’influenceurs. Mais ce partenariat est décrié. Explications.

Le live-shopping, c’est quoi ?

C’est un télé-achat nouvelle génération, très prisé par des marques des secteurs de la beauté, de la mode et de l’habillement. Des influenceurs sont invités à faire la promotion de produits lors d’une session vidéo, en direct. Ils les testent et échangent avec leur communauté, donnent leur avis. On voit le produit vendu, un onglet avec les caractéristiques et son prix apparaît sur l’écran, il suffit de cliquer pour acheter.

En 2021, le groupe Carrefour a réalisé près de 50 live-shoppings, notamment en novembre dernier, lors du Black Friday. Kev Adams, l’ancienne Miss France Valérie Bègue mais aussi des influenceurs de renoms comme Doigby se sont lancés des défis, pour vendre, par exemple, une trottinette électrique, une machine à café, une console Nintendo et des bijoux.

Une "machine à cash"

Le "live-shopping" est un succès en Chine, les ventes sont colossales. 65% des consommateurs disent avoir déjà commandé un produit suite à une vidéo le leur proposant. En 2020, la pratique a généré 138 milliards de dollars d’achats dans le pays, c’est plus du double par rapport à 2019. Cette année-là, le stream d’un influenceur chinois, Li Jiaqi, a été suivi par 36 millions d’internautes sur la plateforme Taobao (propriété d’Alibaba), et a réussi à vendre pour 145 millions de dollars de produits lors du Single Days, l’équivalent du Black Friday en Chine. Mais il est "difficile de faire un parallèle entre le e-commerce en Chine et en France car on est dans des mondes totalement différents en termes de comportement des consommateurs", rappelle la spécialiste de la grande distribution et de la stratégie digitale Karine Sanouillet.

En France, en plus de Carrefour, la Fnac, Boulanger ou encore Moulinex et Petit Bateau se sont mis au live-shopping. D’après le cabinet de conseil Accenture, le marché du commerce social, aujourd'hui estimé à 440 milliards d’euros, pourrait tripler d’ici trois ans.

Quel sont les objectifs Brut et Carrefour ?

L’ambition de Carrefour est de "créer la plateforme de live-shopping la plus puissante du marché français", explique le communiqué. Dans une vidéo diffusée par Brut, avec son format et ses codes comme toutes ses vidéos, le groupe promet plus de 1000 lives en 2022 et 500 heures de programmes, soit plusieurs vidéos diffusées chaque jour.

Avec cette nouvelle plateforme, Carrefour et Brut cherchent à toucher un public encore plus large et plus jeune. La présence d’influenceurs populaires permet d’augmenter la visibilité des ventes, grâce à leur communauté. Les internautes ont davantage confiance pour acheter un produit quand il est vendu par une personne qu’ils connaissent et qu’ils suivent. "C’est clairement une recherche de trafic en ligne, ils sont déjà à 15 millions de visiteurs uniques par mois, avec Brut ce sera encore davantage. Brut a une cible qui ne va pas forcément chez Carrefour" explique Karine Sanouillet.

Il n’est pas question, d’après le média, de vendre n’importe quoi, ni de proposer n’importe quelle marque, explique Guillaume Lacroix, co-fondateur et CEO de Brut : "Notre ambition est d’inscrire tous nos développements dans les valeurs d’ouverture et de responsabilité sociale et environnementale qui fondent l’identité de Brut”. La vidéo de présentation montre un activiste environnemental, Adrian Grenier, faire la promotion de capsules de nettoyage sans plastique. Le "live-shopping" va permettre "d’accueillir des marques vendues chez Carrefour à un moment où les supports traditionnels comme les prospectus vont petit à petit disparaître ou sont remis en question par la réglementation. Carrefour doit trouver des alternatives pour exposer les marques", ajoute Karine Sanouillet.

Pourquoi ce partenariat est critiqué ?

Sur les réseaux sociaux, plusieurs voix s’élèvent pour critiquer le "mélange des genres". Brut compte 70 millions d’utilisateurs et représente 39% du marché des médias sur les réseaux sociaux en France, comme l’indique le communiqué, et touche 100% du public des 18-34 ans. Le média s’est fait connaître pour son travail journalistique, ses directs lors de manifestations, ses grands reportages à l’étranger, ses témoignages face caméra. S’associer avec le géant du commence Carrefour peut brouiller la frontière entre l'information et la publicité.

Une nouvelle source de revenus

Fondée en 2016, Brut continue se diversifier. Elle a lancé en 2021 la plateforme BrutX, pour retrouver des documentaires et des vidéos long-formats. En 2018, le média avait déjà noué un partenariat avec le géant de la communication extérieure Clear Channel (aujourd’hui iHeartMedia) pour diffuser des vidéos sur des panneaux numériques, comme des télévisions verticales, dans les villes.

Pour se financer, Brut compte sur la création de contenus publicitaires, le conseil aux entreprises, mais aussi ses vidéos sponsorisés, par l'État notamment.