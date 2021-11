Plusieurs politiques se sont empressés de réagir, sans vraiment connaître le fond du dossier. Selon plusieurs médias locaux, une entreprise du Tarn travaillant pour l’armée française aurait perdu un contrat au profit d’un sous-traitant chinois. On démêle le vrai du faux.

Le ministère des armées a dû s’expliquer sur Twitter pour éteindre l’incendie ce jeudi 4 novembre, alors que l’ancien ministre Arnaud Montebourg se rendait ce jour-là en Occitanie dans l’entreprise Regain. La polémique a pris forme après la publication d' articles des sites Actu.fr et France Bleu, relatant la perte d’un contrat d’une entreprise du Tarn, qui fabrique des pulls et des uniformes pour l’armée française et les sapeurs-pompiers. Elle collabore également avec Yves-Saint-Laurent, Givenchy, Pierre Cardin. "L’armée a préféré un fabricant chinois à Regain pour une de ces dernières commandes de pulls", écrit France Bleu.

La classe politique s'emballe

Une information vite relayée par de nombreux politiques. Le chantre du Made in France, l’ancien ministre de l’Économie Arnaud Montebourg s’est déplacé dans les locaux de l’entreprise Regain, basé à Labruguière entre Castres et Mazamet. Il a publié des photos sur son compte Twitter.

"Je réserverai l'essentiel de la commande publique aux entreprises qui produisent en France" promet quant à elle la candidate RN à la présidentielle.

Un autre prétendant à l’Elysée, le LR Xavier Bertrand a également réagit jeudi en fin de matinée : "Le Président Macron organise des expositions pour présenter le Made in France mais laisse notre armée choisir des pulls chinois pour nos soldats : en matière de commande publique, il ne peut y avoir de « en même temps », il faut faire le choix de la France !" Le patron de LFI est lui aussi allé de son message.

La réponse du ministère des Armées

L’armée a-t-elle vraiment préféré un fabricant chinois pour fabriquer ses pulls ? Hervé Grandjean, le porte-parole de l’armée a éclairci la situation ce jeudi dans une série de tweets et démenti. C'est une "Fake news", écrit-il. "Un contrat de fourniture de pulls pour l'armée française a été conclu avec deux entreprises françaises en septembre 2020 : Saint James et Léo Minor" explique-t-il. L’une se trouve dans la Manche, l’autre dans le Gard. Mais ces entreprises françaises fabriquent une partie à l’étranger. "La confection est faite soit en France soit au Maroc ou en Tunisie. Les matières premières sont européennes."

Le porte-parole poursuit : "La société Regain dans le Tarn n’a pas obtenu cet appel d’offre, remporté par Saint James et Léo Minor. Néanmoins, le ministère des Armées a notifié à Regain, au titre de mesures de relance, un contrat de 500.000 € pour la fourniture de 15.000 chandails." Hervé Grandjean précise par ailleurs que 78% des fournisseurs sont français, et la moitié sont des PME et des TPE.

Le patron de l’entreprise a réagi au micro de France 3. Laurent Brunas s’est montré surpris par la polémique : "Ce matin, j'ai été très surpris d'apprendre que nous avions perdu un marché au profit de la Chine. La seule chose vraie dans cette désinformation, c'est que nous avons perdu un marché, et c'était il y a 18 mois."

Malgré ces précisions, Arnaud Montebourg a continué de déplorer la perte de ce contrat. L'entreprise Léo Minor n'a "aucun site de production en France" soutient le candidat à la présidentielle sur BFM, et dénonce "des délocalisations maquillées sous couvert de marques françaises".