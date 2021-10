À l'aide de projections chiffrées, la Fédération française de l'assurance dévoile à quelques jours du début de la COP26 son étude sur l'impact du changement climatique sur l'assurance à l'horizon 2050. Les conséquences de la sécheresse seront particulièrement onéreuses.

La sécheresse fera le plus de dégâts dans le pays, avec une facture de 17,2 milliards d'euros. © AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA

Le réchauffement climatique aura un coût pour les assureurs, pour l'État et les contribuables. La dernière étude de la Fédération française de l'assurance vient poser des chiffres sur le bilan financier prévisionnel des phénomènes de catastrophes naturelles qui deviendront de plus en plus répandus d'ici trente ans. Entre aujourd'hui et 2050, selon les projections établies à partir des travaux du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, les dégâts cumulés par les évènements naturels atteindraient 69 milliards d'euros.

23,8 milliards d'euros pour le changement climatique

Tout n'est pas la faute du réchauffement climatique. Le premier facteur d'augmentation des coûts est d'ailleurs très logiquement lié au développement dans les trente prochaines années des infrastructures, des logements et entreprises sur le territoire, autrement appelé "richesse du pays" dans l'étude.

Plus il y a de constructions et d'activités humaines, plus les conséquences des aléas naturels, comme une inondation, auront un coût élevé : 36,8 milliards d'euros d'ici 2050. Le changement climatique arrive en seconde position, avec une facture prévisionnelle qui s'élève à 23,8 milliards d'euros, soit 35% du total.

La problématique sécheresse

Parmi les différents phénomènes climatiques étudiés, la sécheresse fera le plus de dégâts dans le pays, estimés à 17,2 milliards d'euros, puis la submersion marine (inondations des zones côtières) liée en partie à l'élévation du niveau de la mer, avec 3,4 milliards d'euros de dégâts, et les inondations (des cours d'eau) avec 3,1 milliards d'euros.

Le tableau demeure toutefois incomplet : la facture laisse un certain nombre de sinistres de côté (certains trop difficiles à mesurer), comme les dommages corporels, ou encore les sinistres qui touchent les exploitations agricoles qui perdraient des récoltes.

Des territoires inégaux face aux catastrophes

Tous les départements ne seront pas touchés de la même façon. La sécheresse fera principalement des dégâts en Haute-Garonne et dans les Bouches-du-Rhône, les inondations sur tous les départements du littoral méditerranéen et une grande partie de Paris et la région parisienne, et la submersion le long des côtes quasiment partout. D'autres départements cumuleront les dégâts et verront la facture bondir : la Gironde fera face aux trois de façon tragique, quant au Nord, une partie des habitants aura les pieds dans l'eau pendant qu'une autre souffrira de la sécheresse.