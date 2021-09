Le Smic va augmenter de plus de 2% au 1er octobre, de façon "automatique", pour tenir compte de l'inflation soutenue, selon les chiffres de l'Insee. C'est la première hausse en cours d'année depuis 2011. Mais toujours pas question d'un nouveau "coup de pouce", le dernier datant de 2012, sous François Hollande.

Le Smic va augmenter en raison de l'inflation de l'indice des prix à la consommation. © Maxppp / Vincent Voegtlin

C'est assez rare pour être souligné. À cause de l'inflation, dont les derniers chiffres ont été publiés mercredi par l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le salaire minimum (Smic) va connaître une augmentation automatique au 1er octobre. L'indice des prix à la consommation ayant progressé de 2,2% par rapport à novembre 2020, mois de référence pour la dernière revalorisation.

Actuellement de 1.554,58 euros brut par mois, le salaire minimum serait ainsi porté à environ 1.589 euros, le Smic horaire brut passant de 10,25 à 10,48 euros. Cela représente une hausse de 35 euros brut en plus chaque mois.

Revalorisation mécanique

Le Code du travail (article L3231-5) prévoit, dès que ce taux progresse d'au moins 2%, une revalorisation mécanique "dans la même proportion [que celle de l'indice] à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement". La revalorisation d'octobre est inédite dans la dernière décennie. La dernière hausse automatique survenue en cours d'année à cause de l'inflation date en effet de novembre 2011 ( 2,1%).

D'ordinaire, le Smic est en effet réévalué de façon automatique chaque année selon deux critères (l'inflation constatée pour les ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé). La dernière en date a été effectuée au 1er janvier 2021 ( 0,99%) pour atteindre le montant actuel, 1.554,58 euros brut par mois (10,25 euros/heure brut).

Pas de "coup de pouce"

Chaque année, certains syndicats (comme la CGT qui réclame un Smic à 1.800 euros brut) demandent au gouvernement d'aller au-delà de la hausse automatique, comme il peut le faire à tout moment. Mais le dernier "coup de pouce" (de 0,6% couplé à 1,4% au titre de l'inflation de façon anticipée) remonte à juillet 2012, au lendemain de l'élection du président socialiste François Hollande. Avant cette hausse, on note, six ans auparavant, en 2006, un "coup de pouce" de 0,3% pour atteindre 3,05% d'augmentation au total, sous Nicolas Sarkozy.

Depuis 2017, les gouvernements Philippe et Castex se sont abstenus de toute hausse exceptionnelle. La mesure est jugée pénalisante pour les entreprises et la compétitivité du pays tandis que d'autres (les principales organisations syndicales notamment) l'estiment essentielle pour soutenir la consommation. En fin d'année dernière, l'exécutif avait indiqué que les 0,99% représentaient "la plus forte hausse de pouvoir d'achat depuis 10 ans", compte-tenu de la conjoncture et de la crise économique.

Le gouvernement doit consulter ce mercredi un groupe d'experts sur la question, quatre économistes et un sociologue, présidé par Gilbert Cette. Mais selon lui, sauf surprise, il n'y aura pas plus de 2,2% d'augmentation : "Dans nos précédents rapports nous avons recommandé de ne pas aller au-delà des revalorisations automatiques mais plutôt d'améliorer le niveau de vie par des mesures qui ne pèsent pas sur le coût du travail comme la prime d'activité qui a augmenté considérablement en 2019", explique-t-il à France Inter.