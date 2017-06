Le classement annuel Challenges des 500 fortunes de France confirme que leur patrimoine se porte de mieux en mieux. Celui des dix premiers a même été multiplié par 12 en 20 ans.

Bernard Arnault est à nouveau première fortune de France © Reuters / Gonzalo Fuentes

"Les riches, c'est fait pour être très riche", disait Louis de Funès dans "La Folie des Grandeurs". Une idée reçue qu'on a tous plus ou moins en tête, et qui est loin d'être fausse si l'on regarde les chiffres. Oui, les plus riches Français sont bien de plus en plus riches : le montant total des 500 plus grandes fortunes de France est en augmentation quasi constante depuis 1996, tout comme celui du "top 10" des milliardaires.

Cela va donc du "modeste" patron d'Iliad (Free) Xavier Niel, qui a accumulé 9,4 milliards d'euros, au "champion" Bernard Arnault (46,9 milliards tout de même), qui repasse devant son éternelle rivale Liliane Bettencourt (coincée à 35,8 milliards).

Ces millionnaires qui gagnent le FMIC

Non, pas le SMIC, mais bien le FMIC : Fortune Minimum pour Intégrer le Classement. En 1996, il "suffisait" d'avoir 14 millions d'euros pour rentrer dans le club des 500 plus grandes fortunes. Désormais, il faut quasiment dix fois plus : le FMIC est désormais situé aux alentours de 130 millions d'euros (contre 100 millions l'année dernière). Autrement dit, le moins riche des plus riches est aujourd'hui dix fois plus riche qu'en 1996. Vous suivez ?

Mais après tout, pourquoi pas ? Si la fortune des plus riches ne cesse d'augmenter, on peut imaginer que celle du pays aussi... Sauf qu'en fait, pas tant que ça. Depuis 1996, le PIB de la France a effectivement bondi : il a été multiplié par deux. Un bond qu'il faut toutefois comparer à l'envol de la fortune des dix premiers du classement, multipliée par 12. Certains, comme Serge Dassault, ont même aujourd'hui un patrimoine 20 fois supérieur à ce qu'il était il y a 20 ans.