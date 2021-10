Des travaux partout en Île-de-France : le futur métro du Grand Paris Express est en chantier. La Société du Grand Paris qui coordonne ce "chantier du siècle" ouvre ce samedi 40 sites au public pour mesurer les transformations à venir dans la région. Reportage sur le chantier de la gare de Saint-Denis Pleyel.

Les visiteurs pourront admirer le chantier de la future gare "Saint-Denis Pleyel" qui accueillera 4 lignes de métro du Grand Paris Express depuis une terrasse © Radio France / Rémi Brancato

Les visites sont déjà complètes : 12 000 visiteurs sont inscrits pour visiter l'un des 40 sites ouverts au public ce samedi parmi les 130 chantiers en activité partout en Île-de-France. En une heure, ils pourront voir de plus près derrière les palissades, le chantier d'une gare ou d'un ouvrage d'art du futur métro du Grand Paris Express, dont les premiers tronçons de ligne sont attendus pour 2024.

Sur le chantier de la future gare "Saint-Denis Pleyel", les visiteurs se succèderont toutes les heures et seront accueillis par des représentants de la Société du Grand Paris (SGP), qui assure la maitrise d'ouvrage du chantier et d'entreprises qui y travaillent.

2 min À écouter - Société Dans les tunnels du Grand Paris Express 2 min

Ils ne pourront pas accéder directement au chantier, mais seront conduits à une terrasse sur le toit de la base vie, en préfabriqués, aux abords. "Depuis le toit panoramique, on a une vue plongeante sur les travaux" montre Philippine Chaboisson, responsable communication sur la future ligne 16. Un panneau a été installé pour montrer l'implantation de la gare dans le futur quartier de Pleyel, totalement transformé. On peut aussi baisser les yeux et voir les ouvriers s'activer. "On voit les trémies, ces trous dans la dalle de béton qui permettent d'observer le creusement en cours de la gare jusqu'à son niveau moins 4" pointe Philippine Chaboisson.

Bientôt 250 000 voyageurs par jour dans cette future gare

Cette gare "emblématique du réseau Grand Paris Express" détaille Philippine, s'étend sur 4 niveaux sous terre et pas moins de 4 lignes (14, 15, 16 et 17) s'y croiseront d'ici 2030. "C'est l'une des plus grandes gares du réseau Grand Paris Express : on attend jusqu'à 250.000 voyageurs par jour ici, on a tendance à dire que c'est l'équivalent demain de Châtelet - Les Halles" ajoute-t-elle.

Un peu plus bas, Thibault Blatter, un des ingénieurs travaux du chantier pour Eiffage, décrit les opérations en cours devant la trémie "qui servira de puits de lumière à l'ouvrage définitif" : une pelle mécanique excave la terre, 25 mètres en contrebas, tandis qu'aux niveaux -1 et -2, où le génie civil est déjà achevé, les cloisons sont en cours d'installation.

Thibault Blatter, ingénieur chantier chef Eiffage, sur le chantier de la future gare "Saint-Denis Pleyel" © Radio France / Rémi Brancato

Les travaux s'effectuent donc simultanément à différents étages : "l'ouvrage doit être terminé en 2023 pour que la mise en service de la ligne 14 soit effective pour les J.O de 2024" détaille l'ingénieur travaux : "évidemment, ça met la pression, mais c'est tout à fait réalisable". La gare accueillera en 2024 le prolongement de la ligne 14 pour desservir le village olympique, à proximité, puis les lignes 16 et 17 en 2026 et la ligne 15 en 2030.

"Créer des vocations" avec les visites

Ce samedi, Thibault Blatter participe à l'accueil des visiteurs, venus se rendre compte de l'ampleur du chantier et des changements à venir pour le quartier, en pleine transformation. "Cela permettra peut-être de créer des vocations pour des jeunes futurs conducteurs de travaux, de jeunes ouvriers car le Grand Paris crée de l'emploi et on remarque ponctuellement, parfois, des difficultés à trouver des ouvriers ou des conducteurs d'engins" note-t-il.

Le chantier de la future gare "Saint-Denis Pleyel" © Radio France / Rémi Brancato

"L'objectif, c'est de faire connaître ce projet et les opportunités qu'il va offrir", complète Philippine Chaboisson : "Une offre de mobilité, mais aussi une réduction des inégalités sociales et territoriales puisqu'il va y avoir un accès facilité à l'emploi, à la culture, à l'éducation, à la santé, avec ces nouveaux transports en commun plus rapides et aussi une amélioration de la qualité de vie et de l'environnement avec une réduction de la place de la voiture."

Alors que 130 chantiers sont en cours, qu'une soixantaine de kilomètres de tunnels ont déjà été creusés et que des rails sont déjà posés à certains endroits, cette journée portes ouvertes, partout dans la région, "une première" arrive au "bon moment pour faire découvrir ce projet au grand public" estime Philippine Chaboisson.

D'autres opportunités de visite sont aussi offertes toute l'année, avec toutefois des jauges moins importantes et toujours sur inscription, sur cinq chantiers du Grand Paris Express.