Le magazine L’Argus dévoile ce vendredi le portrait-robot de la voiture moyenne en France en 2017, une voiture "à contre-courant" car elle est "plus gourmande, plus polluante et plus chère". La faute à la mode des SUV, les véhicules utilitaires sport !

Les SUV ont de plus en plus de succés © Getty / Massimo Calmonte

Le bilan montre bel et bien une hausse généralisée avec une consommation d’une valeur moyenne de 4,6 litres au 100 kilomètres (+2,2% par rapport à 2016) et des émissions polluantes de 111 grammes de CO2 par kilomètre (109 grammes en 2016).

Pour la première fois depuis 2008, la consommation de la voiture moyenne repart à la hausse

note L'argus dans son communiqué.

Le record de hausse concerne le prix des véhicules favorisés par les Français en 2017, en moyenne autour de 26.717€, une augmentation de +32,4% depuis 2008.

Selon L’argus, les véhicules utilitaires sport (SUV) représentent un tiers un marché, témoignant "de la reprise économique et des gains de pouvoir d’achat des automobilistes". Or, les SUV sont plus lourds que les berlines, donc plus consommatrices.

Le bimensuel automobile prévoit une poursuite probable de ces tendances en matière de consommation et de pollution pour les années en cours et à venir, "à moins d’un retournement de marché en défaveur des SUV, ou une démocratisation des innovations technologiques par les constructeurs".

En effet, les voitures électriques ou hybrides restent chères et peu de modèles sont disponibles pour l'instant.