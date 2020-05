Depuis peu, Google propose une fonctionnalité pour faire afficher toutes sortes d'animaux en réalité augmentée grace à l'appareil photo de votre téléphone portable.

Faire apparaître un tigre sur les rails de tram parisien n'a jamais été aussi simple ! © Radio France / Xavier Demagny

Un cheval, un lion, un poney shetland, un chat ou un panda géant : saviez-vous que, grâce à Google et à la réalité augmentée, vous pouviez faire apparaître au milieu de votre salon toutes sortes d'animaux domestiques ou sauvages ? Un bon moyen, notamment pour les plus jeunes, de se rendre compte de la taille d'un animal ou de son apparence, quand il est impossible de le voir en vrai (un manchot ou un tigre, au hasard). Le fonctionnement de ce nouvel outil est des plus enfantin et utilise, tout simplement, le moteur de recherche associé à l'appareil photo de votre téléphone. Voici comment s'en servir.

Quelques spécificités techniques nécessaires

Google aime rendre son moteur de recherche ludique, ce n'est pas nouveau. Si le design de ce dernier reste ultra basique, il vient parfois s'enrichir avec les Doodles, par exemple, ces logos spéciaux qui se transforment de temps à autre en jeux ou en vidéo-clips au graphisme soignées.

Voilà désormais une fonctionnalité qui repose sur ce que voit l'appareil photo de votre téléphone et qui permet d'insérer une animation dans l'image : ainsi, une petite trentaine d'animaux apparaissent au milieu de votre décor, "comme en vrai". Toutefois, ce module de réalité augmentée ne peut fonctionner que sur des appareils récents, dotés des dernières versions des systèmes d'exploitations.

Alors, concrètement, comment faire apparaître ces animaux ? Il suffit d'effectuer une recherche sur le moteur. Apparaît ensuite une petite description et, si votre appareil est compatible, Google vous propose de "voir en 3D" l'animal.

Il faut cliquer sur le bouton "Voir en 3D". / Capture d'écran

Attention : le téléphone a besoin de calibrer l'animation et donc d'analyser rapidement ce que capture votre appareil photo, il peut vous demander de faire quelques mouvements de caméra. Une fois ces réglages effectués, amusez vous !

Un panda s'est installé sur ce trottoir.

Mais, c'est un lion dans Paris ?!

Que fait ce canard sur un trottoir ?

Et une biche dans notre intérieur !

La liste des animaux disponibles

Depuis votre téléphone, voici les animaux que vous pouvez faire afficher dans votre intérieur en faisant une simple recherche Google. Essayez!