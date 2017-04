Smartphones, barbecues, appareils à raclette... Les ménages sont de plus en plus adeptes de la location de biens domestiques. L'explication n'est pas seulement financière.

Les Français sont de plus en plus adeptes de la location de biens personnels, selon l'INSSE. © Maxppp / Sylvie Cambon

En vingt ans, le secteur de la location n'a pas cessé de croître, malgré un ralentissement avec la crise de 2008, selon une étude de l'INSEE intitulée "Pelleteuses, voitures, smartphones : louer plutôt qu'acheter ?"

D'après l'Institut national de la statistique, la location de biens domestiques par les ménages est en constante progression. La location de machines et de véhicules par les entreprises, elle, reste majoritaire.

La location d'équipements de loisirs fleurit, alors que celle de DVD s'éteint" - Étude INSEE

Les ménages sont de plus en plus nombreux à privilégier la location à l'achat. "Entre 1995 et 2015, les locations de biens personnels et domestiques par les ménages sont passés de 1,7 à 4,2 milliards d'euros", selon l'étude de l'INSEE. Dans le secteur de la location de biens personnels et domestiques, le nombre de salariés a plus que doublé.

Comme pour les entreprises, les types de location évoluent. La location de voitures stagne, celle des DVD "s'éteint", quant à celle des équipements de loisirs, elle continue de croître. Les entreprises spécialisées du secteur sont de plus en plus concurrencées par la grande distribution, qui voit là un moyen de fidéliser les clients.

Pourquoi louer ?

D'après l'INSEE, les ménages ont plusieurs raisons de louer plutôt qu'acheter. Et parfois, ces raisons se combinent :