Le milliardaire français de 69 ans, fils aîné de Serge et petit-fils de Marcel Dassault, est mort dans le crash d'un hélicoptère ce dimanche 7 mars. Il était député de l'Oise depuis 2002, et administrateur du Groupe Figaro, propriétaire du journal du même nom.

Olivier Dassault le 19 juin 2019 devant le palais de l'Élysée © AFP / Ludovic MARIN

Né le 1er juin 1951 à Boulogne-Billancourt, fils de Serge et Nicole Dassault, Olivier Dassault était l'un des héritiers du milliardaire français. 361e fortune mondiale selon le magazine Forbes, avec une fortune estimée à 5 milliards d'euros (comme ses deux frères et sa sœur), il a d'abord étudié à l'École de l'air, où il a suivi une formation d'officier, ingénieur et pilote. Il était également commandant de réserve de l'Armée de l'air.

À la mort de son grand-père, l'industriel Marcel Dassault, en 1986, son père Serge le place dans deux de ses groupes (Europe Falcon Service et Dassault Aviation). Il sera par la suite vice-président du groupe de presse Valmonde (propriétaire notamment de "Valeurs actuelles"), cédé en 2006 ; administrateur du "Journal des Finances" ; administrateur de la Socpresse, devenue Dassault Media au sein du Groupe Figaro en 2011 ; puis président du Conseil de Surveillance du Groupe Dassault.

Politique, chasse et musique

Comme son père, Olivier Dassault s'était aussi fait une place en politique, en étant notamment élu député de l'Oise en 1988, une place qu'il avait dû céder en 1997, avant d'être réélu en 2007, à chaque fois face à son rival socialiste Yves Rome. Un mandat qu'il occupait encore à l'heure actuelle, sous les couleurs des Républicains.

En 2017, dans l'entre deux tours, il avait pris position pour le candidat Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.

Le président de la République a d'ailleurs rapidement réagi à l'annonce de son décès.

Il était également passionné de chasse et de musique, et a notamment composé de plusieurs bandes originales de films.