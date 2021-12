Le ministre délégué au Tourisme et aux PME, Jean-Baptiste Lemoyne, a annoncé ce mercredi matin sur France Inter que la fermeture des discothèques serait finalement prolongée de trois semaines à compter du 3 janvier..

Le mois de décembre représente jusqu'à 20% du chiffre d'affaires des discothèques © AFP / Armend NIMANI

Le 10 décembre, leur fermeture avait été prononcée pour quatre semaines. Mais la note va être finalement plus salée. Le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne, l'a annoncé ce mercredi matin sur France Inter :

"Le 3 janvier, comme les autres secteurs qui ont été annoncés par le Premier ministre, pour trois semaines il y aura la reconduction de la fermeture qui les concernait"

Cette fermeture, qui concerne quelque 1 600 établissements en France, vient donc s'ajouter aux autres mesures de restriction qui entrent en vigueur le 3 janvier et ont été annoncées lundi par Jean Castex : la limitation des grands rassemblements, l'interdiction de consommer debout, etc. La prolongation de la fermeture des clubs et boîtes de nuit, du fait de la forte circulation du virus Omicron, semblait plus que probable, mais n'avait pas encore été officialisée.

"On gardait espoir de voir une fin de cette stigmatisation"

"On s'y attendait depuis l'annonce de l'interdiction de consommation debout dans les bars et restaurants, mais on gardait espoir de voir une fin de cette stigmatisation", a déclaré le président de la branche nuit de l'Umih, principal syndicat de l'hôtellerie-restauration. "Désormais nous attendons un engagement fort des services de l'État pour un soutien financier massif à la profession comme le président de la République en a fait la promesse", ajoute-t-il.

Jean-Baptiste Lemoyne assure que les aides financières de l'État suivront. Il affirme même que "le mois de décembre comptant pour 20% du chiffre d'affaires annuel" de ce secteur, les compensations déjà accordées depuis le 20 décembre dernier "devraient peut-être être complétées". Jean-Baptiste Lemoyne a par ailleurs affirmé que depuis le début de la crise, le secteur était celui qui avait appliqué le plus strictement les protocoles : "Nous ne l'oublierons pas", a-t-il dit.

Le 22 décembre dernier, le Conseil d'Etat avait rejeté un recours du Syndicat national des Discothèques et des Lieux de Loisirs pour faire annuler la fermeture des discothèques, estimant que celle-ci était "justifiée par l'objectif de limitation de propagation de l'épidémie".