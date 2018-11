Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a assuré jeudi matin que la France créait des emplois salariés pour la première fois depuis quinze ans. Selon l'Insee, c'est vrai. L'industrie a faiblement recommencé à créer des emplois en 2017, pour la première fois depuis 17 ans. La tendance se poursuit en 2018.

L'industrie française a recommencé à créer de l'emploi après 17 ans de pertes © AFP / LUDOVIC MARIN

Le Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement Benjamin Griveaux a affirmé ce jeudi matin sur France Inter :

Pour la première fois, on a créé des emplois industriels dans le pays, cela faisait 15 ans que ça n'était pas arrivé

Selon l'Insee, l'emploi industriel (qui regroupe l’industrie manufacturière, les industries extractives, la production et la distribution de l’énergie et de l’eau, la gestion des déchets et la dépollution) a reculé année après année à partir de l'an 2000. Il y avait donc plus d'emplois détruits que d'emplois créés. Les secteurs les plus touchés sont le textile, le bois, la pharmacie et la métallurgie. L’emploi en revanche est demeuré quasiment stable dans la branche énergie, eau et déchets ainsi que dans l’industrie agroalimentaire.

Selon l'Insee, en 2017, l’emploi salarié dans l'industrie a cessé de reculer pour la première fois depuis 2000.

Pour l'Insee, ce faible redémarrage est dû à un emploi salarié général en hausse car l'activité s'est accélérée en 2017. Il faut rappeler que le produit intérieur brut a augmenté de 2,3 % en France cette année-là.

Le secteur privé français a continué de créer des emplois au troisième trimestre, mais à un niveau trop faible (+0,2%), conséquence en partie du ralentissement de la croissance cette année pour faire refluer fortement le chômage.

2018, année de la stabilisation

Selon le rapport de l'Insee publié le 13 novembre 2018, l'emploi salarié privé se stabilise dans l'industrie (soit +800, après −2 400). Sur un an, l'emploi privé s'accroît de 5 200 postes dans l'industrie.

La Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie et les Pays de la Loire sont les régions qui emploient le plus dans le secteur industriel. Elles regroupent près de quatre emplois industriels sur dix en France.