Bien que le pouvoir d'achat se soit imposé comme l'un des thèmes centraux de la campagne électorale, le président sortant n'a pas souhaité ajouter de mesures sociales à son programme après le premier tour, préférant vanter l'objectif du retour au plein emploi.

Emmanuel Macron en déplacement ce jeudi à Saint-Denis © AFP / Ludovic Marin

Bouclier énergétique, chèque énergie, indemnité inflation... Lors du débat d'entre-deux-tours ce mercredi, Emmanuel Macron s'est évertué à contrer Marine Le Pen sur le terrain du pouvoir d'achat, thème central de cette campagne présidentielle. Face à lui, une candidate RN qui promet notamment de baisser la TVA sur les produits de l'énergie, et de la supprimer - temporairement - pour 100 produits de première nécessité.

Retour au plein emploi

Malgré ses efforts pour convaincre une partie des électeurs de gauche, Emmanuel Macron a fait le choix, après le premier tour, de ne pas rajouter de mesures sociales à son programme. Son entourage assume : la meilleure des mesures sociales à proposer, c'est le retour au plein emploi, souligne son équipe. Celui-ci ferait rentrer plus d'impôts dans les caisses de l'État, et plus de cotisations dans les comptes sociaux. Avec, au final, plus d'argent à redistribuer dans le cadre des prestations déjà existantes. Une sorte de "travailler plus pour redistribuer plus".

Pour le reste, l’équipe de campagne estime qu’il faudrait déjà que ceux qui ont droit aux prestations sociales existantes y aient véritablement accès. Objectif : diminuer le non-recours aux prestations, qui concerne par exemple 30% des bénéficiaires potentiels du RSA. D'où la mesure de solidarité à la source, proposée par le président-candidat.

Au nom du sérieux budgétaire

Mais le programme ne contient pas véritablement de nouvelle mesure, au nom notamment du sérieux budgétaire. Dans les faits, Emmanuel Macron s'est surtout appliqué à mettre en valeur les propositions déjà présentes dans son programme avant le premier tour, mais qui étaient passées relativement inaperçues, comme notamment le droit opposable à la garde d'enfant.

Seule véritable nouveauté, outre l'aménagement possible de sa prochaine réforme des retraites en jouant sur l'âge légal de départ : la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui pourrait être versée aux bénéficiaires sans prendre en compte les revenus de leurs conjoints.