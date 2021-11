168 licences pour des pêcheurs français sont actuellement en jeu dans les négociations post-Brexit qui opposent actuellement la France et le Royaume-Uni, a appris France Inter auprès de l'entourage de la ministère de la Mer. Paris menace Londres de mesures de rétorsion sans mouvement des britanniques.

Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont croisés lors de l'ouverture de la COP26 à Glasgow (Ecosse). © AFP / Christophe Furlong

Le conflit qui oppose actuellement Paris et Londres sur la question des licences de pêche post-Brexit concerne au total 168 licences sur environ 450 bateaux que la France réclame au Royaume-Uni, selon nos informations. Les menaces de la France pour les obtenir "restent sur la table à ce stade", confie lundi soir à France Inter le ministère de la Mer.

Paris à en effet prévenu que des mesures de rétorsion entreraient en vigueur lundi soir à minuit si aucune avancée n'était enregistrée dans ce dossier. Les autorités françaises menacent d'interdire les pêcheurs anglais de débarquer leurs produits dans les ports français et de renforcer les contrôles douaniers pour tous les camions.

168 licences, dont 58 pour Guernesey et 56 pour Jersey

En vertu de l'accord sur le Brexit conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir.

À l'heure actuelle, les négociations portent sur 168 licences sur un total d'environ 450 bateaux français qui on demandé à pouvoir pécher dans les eaux britanniques. Sur les 168 licences qui n'ont pas pour l'instant obtenu satisfaction, 54 concernent la zone des 6-12 miles au large des côtes britanniques, 58 la zone de Guernesey et 56 celle de Jersey, selon les informations de France Inter.

Pour obtenir leur licence et prouver qu'ils pêchaient déjà dans la zone concernée, les pêcheurs doivent présenter un registre des prises et des données GPS, ce que beaucoup, travaillant sur de petites embarcations, ne peuvent présenter.

Relations franco-britanniques tendues

Lundi, Londres a appelé lundi le gouvernement français à retirer ses menaces et évoqué à son tour des mesures compensatoires. En marge de la COP26, une entrevue a eu lieu entre Boris Johnson et Emmanuel Macron, mais sans nouvelle déclaration à ce stade.

Ce dossier envenime les relations entre Paris et Londres, déjà mises à mal par le torpillage d'un contrat franco-australien de sous-marin en faveur de l'accord de défense Aukus entre Grande-Bretagne, États-Unis et Australie.

Persiste aussi un autre sujet de tensions post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni autour de l'Irlande du Nord. Londres exige la renégociation des mesures douanières spécifiques à cette province, maintenue dans le marché européen tandis que Paris insiste pour que l'accord sur la pêche soit dans un premier lieu respecté avant toute négociation.