Vladimir Poutine voulait faire le casse du siècle en confisquant 550 avions appartenant à des loueurs américains et européens, utilisés par des compagnies russes. Il s’est en réalité tiré une balle dans le pied avec une mesure qui pénalisera surtout le secteur russe de l’aérien.

Par décret, Vladimir Poutine a autorisé le vol de 550 avions de ligne étrangers au profit de compagnies russes. © / Joan Valls / NurPhoto / NurPhoto via AFP

"Détournement", "casse du siècle", les termes ne manquent pas pour qualifier la décision prise le 14 mars dernier par Vladimir Poutine : par décret, le président russe a décidé de ne pas rendre, comme l’exigeaient au début de la guerre en Ukraine les États-Unis et l’Union européenne, les 550 avions de ligne de loueurs étrangers utilisés jusqu’alors par 21 compagnies aériennes russes. Un "hold-up" qui risque de se retourner contre la Russie prochainement.

Une question de survie

C'était l'une des sanctions contre les intérêts russes adoptées par l'Union européenne et les États-Unis, après l'invasion de l'Ukraine. Les compagnies aériennes russes avaient jusqu'au 28 mars pour rendre les appareils qu'elles louaient à des pays étrangers, mais le coup du pouce législatif de Vladimir Poutine leur a permis de les garder. Pour les observateurs du secteur de l’aéronautique, la décision du maître du Kremlin n’est rien moins que du vol. D’autant plus que les autorités russes ont autorisé les compagnies à modifier les immatriculations de tous les avions en question, pour leur donner une origine russe - ce qui est totalement illégal au regard de la convention de Chicago, relative à l'aviation civile internationale, conclue après la seconde guerre mondiale.

Pour les autorités russes, il s’agissait d’un geste de survie car si le pays avait du rendre tous les avions loués à des entreprises étrangères, le secteur du transport aérien russe aurait été totalement paralysé. Mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un acte de piraterie XXL jamais vu dans le monde du transport aérien. Le montant du préjudice est estimé à environ 10 milliards de d'euros.

Le problème de la maintenance

Si certains de ces avions volent encore aujourd’hui dans les limites de l’espace aérien russe, pour l’expert aéronautique Xavier Tytelman cela ne devrait toutefois pas durer très longtemps. Il va se poser très rapidement la question de la maintenance des appareils et, embargo oblige, les avionneurs et équipementiers ne livrent plus de pièces détachées à ces compagnies : "Il y a une partie des avions qui va être désossée pour pouvoir assurer la maintenance des autres appareils et ils vont être abandonnés sur le tarmac pour servir de stock de pièces détachées. Mais sur le long terme les avions qui ne font plus leur maintenance et qui ne passeront plus par des centres agréés perdrons toutes leurs qualifications." En clair, ils ne pourront plus voler.

En conséquence, mettant en avant un risque pour la sécurité, la Commission européenne a remis à jour sa liste noire le 13 avril et placé 21 compagnies russes (déjà interdites de survol du territoire aérien européenne depuis le 27 février en représailles à l'invasion en Ukraine), dont Aeroflot, la compagnie nationale et première compagnie du pays qui utilisait jusqu’alors 64 Airbus A320 de location. Cette mesure interdit également aux agences de voyages européennes d’émettre des billets pour ces transporteurs ailleurs dans le monde.

Le voyageur russe pénalisé

Pour ce qui est des avions russes actuellement stationnés en Europe et plus particulièrement en France, des mesures sont les concernent directement également. La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) précise que "l’entretien et la maintenance de ces avions sont interdits, tout comme la fourniture de pièces détachées et lorsque ces avions seront autorisés à voler cela supposera un examen attentif et complet de la navigabilité".

Toujours est-il qu'avec cette mesure, Vladimir Poutine a fait beaucoup de bruit. Toutefois, les loueurs d'avions de ligne ne sont que très marginalement pénalisés dans la mesure où le marché des compagnies russes ne représente pour ces entreprises que 3,5% de leur business. En revanche, le "casse du siècle" pourrait surtout pénaliser voyageurs russes car d’ici les prochains mois, il ne devrait plus y avoir beaucoup d’avions en état de voler dans le pays. Autrement dit, les prix des billets devraient s’envoler.