Sur le premier trimestre de l’année 2022, Netflix a perdu environ 200 000 abonnés - et même plus, si l’on compte l’arrêt du service en Russie. Pour limiter cette fuite, la plateforme veut lutter contre le partage de comptes… et envisage de finalement ouvrir la porte à la publicité.

Sur un an, le nombre d'abonnés de Netflix est toujours en hausse © AFP / Robyn Beck

Le leader du secteur de la vidéo en streaming par abonnement, Netflix, prévoyait de gagner 2,5 millions d’abonnés supplémentaires sur le premier trimestre de 2022. C’est finalement la tendance inverse qui s’est produite : pour la première fois depuis dix ans, Netflix a enregistré une perte nette d’abonnés. En général, le nombre de personnes qui se désabonnent est au moins compensé par celui des nouveaux abonnés.

Moins d’utilisateurs mais un chiffre d’affaires en hausse

Mais ce trimestre-ci, Netflix a connu une perte de 700.000 abonnements. Une situation imputable en grande partie à la suspension du service en Russie, conséquence de la guerre en Ukraine. Mais "sans cet impact, nous aurions eu 500 000 abonnements supplémentaires", précise Netflix. En creux, on peut donc lire que même sans l’arrêt de Netflix en Russie, il y aurait eu 200 000 abonnés en moins. Le cofondateur de Netflix, Reed Hastings, a déclaré aux analystes :

"Nous savons que ces chiffres sont décevants pour nos investisseurs, mais nous sommes déterminés à parvenir à ces objectifs et à revenir dans leurs bonnes grâces".

Dans l’immédiat, les investisseurs ne sont toutefois pas rassurés : l’action Netflix a dévissé de 25% mardi à l’annonce des résultats. Car un autre chiffre inquiète encore plus : celui des prévisions pour le trimestre prochain. L’entreprise anticipe une fuite de deux millions d’abonnés supplémentaires.

Paradoxalement, malgré cette baisse du nombre d’abonnés, l’entreprise a continué à augmenter son chiffre d’affaires sur un an : 7,9 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit 10% de plus qu’en 2021. Un chiffre porté par des abonnements encore en hausse sur un an (+6,7%) et par la hausse des tarifs de ses offres actuelles.

Bientôt de la pub pour payer moins cher ?

En effet, les prix des abonnements font partie des critères qui ont fait fuir les utilisateurs et utilisatrices : entre janvier et mars, aux États-Unis et au Canada où les prix ont augmenté de 1 à 2 dollars par mois, 600 000 personnes ont résilié leur abonnement. Pour pallier cette fuite, plutôt que de baisser les prix de ses offres actuelles, Netflix a ouvert la porte à une possibilité que l’entreprise avait toujours écarté jusqu’à présent : la publicité.

"J’ai toujours été contre la complexité d’une offre publicitaire (…) mais je suis encore plus fan du choix pour les consommateurs. Et permettre aux consommateurs qui veulent un prix plus bas et tolèrent la publicité d’avoir ce qu’ils souhaitent, cela a du sens"

Ce n’est pas pour tout de suite, mais d’ici un à deux ans, Netflix pourrait donc proposer, comme le font depuis longtemps les plateformes de streaming musical, un abonnement moins cher (mais pas gratuit) financé par la diffusion de publicités. "Il est clair que cela fonctionne pour Hulu, Disney le fait, HBO l’a fait : nous n’avons aucun doute sur le fait que cela fonctionne", reconnaît Reed Hastings, qui assume désormais le fait que l’arrivée d’une plus forte concurrence dans le domaine a eu un impact sur les abonnements Netflix.

Faire payer le partage de comptes

L’autre grand levier que Netflix entend actionner, c’est un véritable tour de vis sur le partage de comptes : selon l’entreprise, près de 100 000 foyers profitent de ses services sans payer. Un nombre colossal, sachant que l’entreprise compte 221,6 millions d’abonnés - c’est donc près de 50% de "passagers clandestins" en plus.

"On ne cherche pas à empêcher les gens de partager, mais on va vous demander de payer un peu plus pour le faire", a prévenu Greg Peters, directeur des opérations de Netflix. Dans certains pays sud-américains, la fonction est déjà en test : il devient possible de partager ses codes avec deux personnes en échange d’un supplément de 3$, moins qu’un abonnement complet. La fonction devrait être étendue partout dans le monde dans l’année à venir.