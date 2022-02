Si 85% des fleurs sont importées, la filière française n'a pas dit son dernier mot. Les consommateurs montrent un intérêt croissant pour la provenance des bouquets qu'ils achètent.

La filière française des fleurs est aujourd'hui soutenue par l'intérêt croissant d'une clientèle soucieuse de la provenance des produits. © Getty / lingqi xie

C'est une fête incontournable pour les fleuristes. Chaque 14 février, pour la Saint-Valentin, ces commerçants réalisent quasiment un quart de leur chiffre d'affaires annuel. Mais derrière, c'est surtout la filière des fleurs néerlandaises qui s'enrichit, dans la mesure où celle-ci fournit 85% des fleurs que l'on trouve sur le marché français.

Face à ce quasi-monopole, la filière française depuis plusieurs années de relever la tête. Elle est aujourd'hui soutenue par l'intérêt croissant d'une clientèle soucieuse d'acheter des fleurs produites en France. "Avant, on ne me posait que rarement la question de la provenance, c'est moi qui insistais dessus", explique Aurore Boussac, fleuriste et propriétaire de L'Atelier d'Aurore, situé dans l'Ouest parisien. "Aujourd'hui, les clients, surtout la jeune génération, demandent de plus en plus d'où ça vient."

Critère d'achat

Un constat corroboré par Odile, 67 ans, venue acheter quelques fleurs. Pour elle, la provenance des produits est devenue son principal critère d'achat. "Maintenant, je pose la question à mon fleuriste à chaque fois, et si j'ai le choix entre plusieurs bouquets qui me plaisent et qu'un vient de France, je prendrai celui-ci". "Les fleuristes aussi, nous sommes d'une génération, en comparaison à ceux qui nous ont formés, où l'on accorde plus d'importance à ça", ajoute Aurore Boussac. Elle se félicite que "plein de choses se mettent en place pour que ça aille dans le bon sens".

En effet, pour contrer une offre provenant dans l'immense majorité de l'étranger, des entreprises émergent sur le marché des fleurs françaises. Fleurs d'ici, par exemple, a été fondée il y a cinq ans par Hortense Harang. Sa mission : mettre en lien les producteurs, les fleuristes et les consommateurs sur le marché français. "Depuis que nous sommes acteurs sur ce marché, on observe une courbe qui ne cesse de croître et de façon exponentielle des consommateurs qui souhaitent et achètent des fleurs françaises et de saison", assure Hortense Harang. "D'autant qu'elles ne sont pas plus chères parce qu'on réduit le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre le producteur et le consommateur, donc il n'y pas de questions à se poser."

Pas de questions à se poser, mais des habitudes de consommation à changer. Car, consommer des fleurs locales, c'est accepter de faire une croix sur le traditionnel bouquet de roses rouges pour la Saint-Valentin. Des fleurs qui, en France, ne poussent qu'entre le printemps et l'automne.