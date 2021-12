C’est l’un des cadeaux de Noël les plus rares. Ceux qui en auront une sous le sapin sont de grands chanceux. Trouver une PlayStation 5 ou une Xbox Séries est parfois un parcours du combattant, la faute aux composants électroniques, en pénurie.

La PlayStation 5 vendue dans un magasin lors de sa sortie en novembre 2020. © AFP / Charly Triballeau

Depuis quatre mois, Emma recherche une PlayStation 5 pour son fils. Même sur internet, impossible d’en trouver. Pourtant, elle est inscrite sur plusieurs applications comme Dealabs et ChocoBonPlan. Elle reçoit des alertes sur son téléphone dès qu’il y a du stock : "J’ai beau essayer d’être réactive, c’est très compliqué." Cette mère de famille ne veut pas perdre espoir. "Plein de gens arrivent à l’avoir, et moi j’ai été en file d’attente pendant trois quarts d’heure l'autre jour", dit-elle un brin dépitée, "c’est la course à la console !" Elle reconnaît avoir "déjà connu" une grande attente "pour des places de concert, mais pas à ce point".

Si la PS5 est aussi rare, c'est à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Ces composants électroniques sont une pièce maîtresse dans la construction de smartphones, de voitures et de consoles de jeux.

Au moins 13,4 millions de PS5 vendues

Sur Facebook, on peut lire des dizaines de messages de parents cherchant des bons plans pour acquérir la console de jeux de chez Sony. Ces dernières semaines, le fils de 21 ans d'Emma l'aide pour tenter de trouver le Graal : "Cela prend beaucoup de temps de chercher, et je travaille. Il y a des moments où l’on ne peut pas regarder donc on se relaye. Mon fils regarde de son côté, moi je regarde du mien. On lit beaucoup de choses pour voir comment s’y prendre. C’est un peu compliqué."

Selon la direction de Sony, à la fin de l’automne, plus de 13 millions de PlayStation 5 ont été vendues dans le monde depuis la sortie de la console en novembre 2020.

Plus facile de trouver une Xbox

La conquête pour acquérir une Xbox est parfois tout aussi longue. Mais Yannick, 29 ans, a eu plus de chance. "Je ne pensais pas que ça allait être aussi rare sur le marché", explique-t-il. Lui aussi a regardé via des applications car, où il vit en Haute-Savoie, "c’est juste impossible de la trouver dans un magasin physique". À Chamonix, par exemple, "il n’y a pas de Fnac, le premier magasin est à 40 minutes de route, à Sallanches. C'est le premier arrivé, premier servi."

Ce commerçant a cherché une Xbox pendant deux semaines. Il vient d’en acheter une sur le site allemand d'Amazon : "Je regardais également sur les revendeurs comme le Bon Coin, mais là il faut faire très attention, car il y a beaucoup d’arnaques." Si le prix de vente recommandé est de 500 euros, Yannick a constaté que "certaines personnes revendent la console 800 euros voire 900 euros".

Pénurie de semi-conducteurs

Dans sa boutique de jeux vidéo à Paris, Gamecash, Emmanuel Schoemanna a encore une Xbox en stock. En revanche, il n’y a pas une seule Playstation 5 : "Depuis sa sortie, on les vend seulement sur liste d’attente. Les gens patientent des semaines voire des mois."

Il prévient : "En trouver une aujourd’hui relève du miracle. Si vous en voulez une pour Noël, ce sera quasiment impossible." Emmanuel reçoit des dizaines de coups de fil tous les jours de clients à l’affut d’une console. Dans ce magasin, cinq clients sont sur sa liste d’attente. Ils recevront leur PlayStation, au mieux, à la mi-janvier.