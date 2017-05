Jeudi, c’est une presse découpée en deux au chalumeau, et une autre machine-outil écrasée sur lesquelles se sont appliqués les salariés de GM&S de La Souterraine (Creuse), qui ont aussi affirmé avoir piégé l'usine de l'équipementier automobile à l'aide de bonbonnes de gaz et de bidons d'essence. Vincent Labrousse est délégué CGT de GM&S :

Nous refusons d'être baladés une minute de plus (...) Cela fait six mois que l'on se bat, et nous sommes désolés d'en arriver là, mais aujourd'hui la menace, c'est celle d'une liquidation pure et simple. Si tel devait être le cas, l'usine ne sera pas rendue intacte