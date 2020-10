Le groupe Fnac-Darty a décidé d'ouvrir ses magasins pendant le confinement. La direction affirme qu'ils sont autorisés à le faire, comme de nombreuses autres enseignes. Explications.

Les magasins Fnac-Darty vont rester ouverts pendant le confinement © Radio France / Simon Cardona

Besoin d'un aspirateur ou d'un jouet ? Pas de problème : malgré le confinement, les magasins du groupe Fnac-Darty restent ouverts. D'un papier peint, d'une ampoule ? Pour ça, vous pouvez vous rendre à Leroy-Merlin. De nombreuses enseignes sont ouvertes malgré le confinement. Pourquoi y sont-elles autorisées ?

Ce que dit le Journal officiel

Le Journal officiel, publié jeudi 29 octobre après les annonces du gouvernement sur le deuxième confinement, détaille les commerces autorisés à ouvrir pendant le confinement (chapitre 3, article 37 ; ci-dessous page 10). On y trouve un peu de tout.

À commencer bien entendu par les commerces de bouche : les bouchers, les boulangeries, les épiceries, en allant jusqu'aux hypermarchés en périphérie de la ville. Il faut aussi compter les pharmaciens, les banques, les blanchisseries, les opticiens, les services de location, les vendeurs de journaux, qui répondent aux besoins du quotidien.

Le gouvernement autorise aussi l'ouverture des commerces qui nous rendent bien service en cas de problème : les garages, mais aussi les spécialistes de l'informatique qui réparent les ordinateurs tombés en panne.

Les magasins spécialisés

Puis viennent les magasins spécialisés : ceux qui vendent du matériel agricole, ceux dédiés à la construction. Dans la liste des magasins spécialisés, il y a aussi ceux qui vendent du matériel informatique ou de télécommunication. Des outils indispensables pour le télétravail lors de ce deuxième confinement. Et c'est sur cette ligne du décret que le groupe Fnac-Darty se positionne.

Les magasins Fnac et Darty vendent des ordinateurs et du matériel informatique utiles pour le télétravail / Journal officiel

"On ne va pas empêcher les clients d'acheter"

Comme Fnac et Darty vendent des ordinateurs, des webcams, des ramettes de papier... la direction du groupe estime qu'elle a le droit de laisser ses magasins ouvrir leurs portes.

"On est convaincu d'être utile aux gens", affirme la communication du groupe. Mais pas question de fermer tous les autres rayons car "on ne va pas empêcher les clients d'acheter", explique la direction, qui compare sa situation à celle des grandes surfaces.

Mais c'est là que Fnac-Darty joue sur les deux tableaux : on ne peut pas être une grande surface tout en étant un magasin spécialisé, comme le stipule le décret pour vendre du matériel informatique.

Le gouvernement réagit

Face aux critiques, notamment du monde du livre, les ministères de l'Économie et de la Culture ont demandé ce vendredi aux grandes surfaces et aux groupes Fnac-Darty de fermer leurs rayons "Culture". Une fermeture de quinze jours, le temps que le gouvernement allège les restrictions sanitaires, synonyme d'une possible réouverture des librairies. Face à la polémique, la Fnac a d'ailleurs cédé cet après-midi.

La déclaration du DG de Fnac-Darty après son rendez-vous avec les Ministères de l'Économie et de la Culture ce vendredi. / Capture d'écran LinkedIn

Une décision "commune" selon les mots de Bercy. "Dans un souci de responsabilité", et "face au constat de l'impossibilité d'une ouverture de l'ensemble des acteurs de la vente de livres", selon le directeur général de Fnac-Darty, Enrique Martinez. Mais d'autres rayons, comme ceux dédiés aux jouets, restent ouverts.