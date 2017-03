Commercialisée depuis le 3 mars partout dans le monde, les Switch se vendent comme des petits pains : 105.000 exemplaires en quelques jours, un record pour une console en France.

La nouvelle console de Nintendo est sortie le 3 mars © Radio France / Olivier Bénis

Ces 105.000 exemplaires vendus pour le premier week-end, c'est deux fois plus que la console précédente du constructeur, la Wii U, un échec commercial pour Nintendo. Mais c'est surtout 10.000 de plus que leur aïeule la Wii, le dernier gros succès de la firme japonaise en matière de consoles de salon. En Europe comme en France, la Switch a connu le meilleur week-end de lancement pour une console Nintendo. Nintendo France affirme même qu'il s'agit du "plus gros lancement de console sur le marché sur jeu vidéo français, toutes plateformes confondues".

Et ça se voit : dans ce magasin du XVe arrondissement, par exemple, à l'exception de quelques jeux, le rayon Switch est maigrichon. Même les housses pour protéger la console ont toutes été vendues, à la surprise d'Axel, responsable de la boutique. "Je ne m'attendais pas à un succès aussi vif. Là, on ne travaille que sur réservation et ça risque de durer quelque temps". Impossible donc de simplement acheter la console en magasin : il faudra patienter.

Du classique et du neuf

Mais pourquoi un tel succès surprise ? Les premiers jeux disponibles ne sont pas forcément des blockbusters en puissance... À une exception près : le nouvel épisode de la mythique et trentenaire série Zelda, "Breath of the Wild", encensé (à juste titre) depuis quelques jours par la critique et les joueurs. De quoi faire grimper en flèche les ventes de la nouvelle console (même si le jeu est aussi disponible sur la Wii U).

Pour le patron de NIntendo France, Philippe Lavoué, sans négliger le "facteur Zelda", le concept même de la console est attractif :

La Switch c'est une nouvelle proposition. Nous pensons avoir réalisé le rêve de tout joueur : pouvoir jouer où on veut, avec la qualité de sa console de salon.

Reste à savoir si ce beau départ annonce aussi un succès sur la durée. La Wii s'était vendue à un million d'exemplaire en un an... Record à battre pour la petite nouvelle.