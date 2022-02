En 2019, Facebook se lançait dans le monde des monnaies virtuelles avec la Libra, un projet censé ouvrir la voie vers de nouvelles méthodes de paiement. Toute la propriété intellectuelle liée à cette monnaie va finalement être revendue à une banque, a annoncé mardi Diem, l’association qui portait le projet.

Facebook n'aura pas sa propre cryptomonnaie, le projet Diem est abandonné © AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto

Cela aurait pu être un séisme dans le secteur des monnaies virtuelles, il n’en sera finalement rien : Facebook n’aura pas sa propre monnaie dématérialisée. L’association Diem, qui portait ce projet, a annoncé mardi que ses principaux actifs allaient être vendus, notamment à une banque spécialisée dans les cryptomonnaies.

Pour mieux comprendre pourquoi ce projet de monnaie virtuelle a pris l’eau, il faut revenir en 2019 à sa création : avant de s’appeler Diem, le projet s’appelait Libra. Et il ne s’agissait pas d’une possession de Facebook, mais d’une association indépendante, basée en Suisse, à Genève. Vingt-huit organisations s’étaient alors associées pour donner naissance à une cryptomonnaie qui avait la particularité d’être basée sur une réserve d’actifs financiers, ce qui lui permettait d’être moins fluctuante que la plupart des crytomonnaies (on parle de "stablecoin").

Les 28 membres en question étaient à la fois des spécialistes de la blockchain, réseau sécurisé qui sert de terrain de développement aux cryptomonnaies, des investisseurs capital-risque, des acteurs de la vente en ligne comme Ebay ou Uber, des ONG, des opérateurs de paiement (Paypal, Mastercard, etc.) des opérateurs de télécommunication, et… Calibra, portefeuille numérique de Facebook. Si Libra était donc a priori une association indépendante, elle était étroitement liée à Facebook qui était à l’origine du projet.

Menace pour la "souveraineté monétaire"

Sauf que… si l’objectif initial était d’atteindre rapidement une centaine de membres et de lancer un modèle ouvert pour cette monnaie, l’association a perdu en quelques mois une partie de ses membres, et pas des moindres : Paypal, Mastercard et Visa, trois acteurs pourtant indispensables du paiement en ligne grand public (et d'autres, dont Ebay). En cause dans cette défection, l’opposition des autorités politiques et financières. Lors d’un sommet de l’OCDE, Bruno Le Maire avait alors déclaré :"Nous ne pouvons pas autoriser le développement de la Libra sur le sol européen (…), la souveraineté monétaire des États est en jeu". La "banque fantôme" de Facebook a fait peur.

L’idée qu’à travers Libra, Facebook puisse battre monnaie, a suscité l’opposition vive et unanime des régulateurs : aux États-Unis, toujours dès 2019, des sénateurs dénoncent les risques de cette monnaie, et affirment, selon le site MacGeneration, qu’on ne sait pas "comment Facebook compte empêcher Libra de faciliter le financement d’activités criminelles et terroristes, déstabiliser le système financier mondial, interférer avec les politiques monétaires". Avant même de commencer à produire de la cryptomonnaie (les défections sont arrivées quelques jours avant que les statuts de l'association Libra soient officiellement déposés), Libra avait déjà du plomb dans l'aile.

Les oppositions au projet ont eu raison de son existence

Alors, entre 2019 et 2022, que s’est-il passé ? La réponse est simple : pas grand chose. Facebook est devenu Meta, Libra est devenu Diem, et Calibra est devenu Novi. Et… c’est tout. L’opinion des régulateurs financiers et de la sphère politique n’a jamais changé : confier les clés d’une monnaie, même virtuelle, à un acteur aussi puissant que Facebook, est trop dangereux. "Il était devenu évident, au cours de nos discussions avec les autorités américaines, que le projet ne pouvait pas avancer davantage", a déclaré lundi le directeur général de l’association Diem, Stuart Lewey, qui a toutefois continué à défendre le bien-fondé selon lui du projet :

Dès le départ, le projet Diem a cherché à exploiter les bénéfices de la technologie de la blockchain pour concevoir un système de paiement meilleur et plus inclusif.

L’association et ses filiales vont donc être démantelées, et tous ses actifs ainsi que ses droits de propriété intellectuelle vont être vendus pour un total de 162 millions d’euros à la banque californienne Silvergate Capital Corporation. Cette banque, déjà spécialisée dans les cryptomonnaies, compte améliorer sa propre infrastructure en utilisant ce qui avait été conçu pour Diem. Objectif : lancer d’ici à la fin de l’année un "stablecoin" dont le cours serait basé sur celui du dollar.