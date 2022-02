Selon un baromètre OpinionWay réalisé pour le réseau France Active, dévoilé jeudi 16 février, 47% des 18-30 ans ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Une majorité d'entre eux le voient comme un moyen concret d'agir, notamment pour l'environnement ou pour créer du lien social.

"Les jeunes se disent qu'ils peuvent s'investir dans le salariat, faire des choses utiles et pertinentes mais que dans l'entrepreneuriat, ont peut peut-être agir pour faire bouger le monde." © Getty

La crise sanitaire et ses incertitudes n'ont pas freiné les projets entrepreneuriaux. Au contraire, près d'un million d'entreprises ont été créées en 2021 selon l'Insee, 22% de plus qu'en 2019. Et le désir de se lancer grandit, notamment chez les jeunes. Près d'un jeune sur deux (47% des 18-30 ans interrogés) déclare ainsi avoir envie de créer sa propre entreprise, selon un baromètre OpinionWay, réalisé pour le réseau France Active, et dévoilé ce jeudi 16 février.

Ce chiffre est en hausse de cinq points, par rapport au précédent sondage réalisé par l'institut de sondages sur le sujet, avant la crise sanitaire, en 2019. Les jeunes ont beaucoup plus envie d'entreprendre que leurs aînés, 26% des 35-49 ans interrogés ayant le souhait de créer leur entreprise.

L'entrepreneuriat fait moins peur

Ces derniers sont plus réticents car ils s'inquiètent notamment de perdre la sécurité de l'emploi qu'ils peuvent avoir, en tant que salarié en CDI. Une crainte moins partagée parmi les 18-30 ans. 27% d'entre eux sont davantage motivés par le statut d'indépendant que par celui de salarié. Cette proportion est encore plus marquée chez les plus jeunes, les 18-24 ans (36%). Pierre-René Lemas, le président du réseau France Active, constate "un renversement des perspectives", renforcé par la crise sanitaire. Il apporte de l'aide et du soutien, notamment financier, aux créateurs d'entreprise.

Il y a 20 ou 30 ans, on aurait demandé aux jeunes quel était leur projet, c'était le salariat. Maintenant, ils veulent être libres, indépendants.

"Les jeunes se disent qu'ils peuvent s'investir dans le salariat, faire des choses utiles et pertinentes", constate Pierre-René Lemas, "mais au fond, si je me lance dans l'entrepreneuriat, je peux peut-être agir pour faire progressivement bouger le monde."

Le modèle coopératif intéresse les jeunes

65% des jeunes interrogés estiment ainsi que créer leur entreprise est un moyen efficace pour agir dans un but à caractère éthique, social ou environnemental. Un tiers d'entre eux voudraient par exemple créer une entreprise dans laquelle tous les salariés seraient décisionnaires, telles que dans les sociétés coopératives (SCOP).

27% ambitionneraient que leur projet d'entreprise soit lié à l'écologie et l'environnement. Et 29% qu'il permette de créer de l'emploi et du lien social, notamment dans des lieux reculés ou des quartiers difficiles. "Des objectifs d'intérêt collectif", comme les définit Pierre-René Lemas, de plus en plus visés par les jeunes entrepreneurs. Ainsi, son réseau, France Active, a accompagné en 2021 40% de créateurs d'entreprises âgés de moins de 30 ans de plus qu'en 2019. Leurs projets s'inscrivent pour l'essentiel dans l'économie sociale et solidaire (ESS).

Un parcours semé d'embûches

Mais si les jeunes veulent mener leurs idéaux à bien, les freins à la création d'entreprise sont encore bien présents. Certains se renforcent même selon le baromètre OpinionWay. 41% des moins de 30 ans interrogés hésiteraient à créer leur entreprise par peur d'échouer, ou par crainte des risques encourus à investir son temps et ses économies dans un projet entrepreneurial. C'est sept points de plus qu'en 2019. "Plutôt une bonne nouvelle" pour Pierre-René Lemas, qui constate la lucidité des jeunes.

On n'a plus cette vision théorique, un peu romantique, de créer sa boîte. Les jeunes ont, bien ancré dans leur esprit, l'idée que c'est un parcours d'obstacles, que le risque de l'échec existe.

Logiquement, les moins de 30 ans hésiteraient aussi davantage à se lancer que leurs aînés en raison de leur manque d'expérience.

Ce baromètre a été réalisé en ligne, les 9 et 10 février, sur un échantillon de 1.019 personnes représentatif de la population française, âgées de 18 ans et plus.