À cause de l'augmentation des prix de l'énergie, de plus en plus de Français se détournent des fournisseurs alternatifs et reviennent vers EDF et ses tarifs réglementés. Pour la première fois en 15 ans, l'opérateur historique gagne donc des clients en octobre.

Face à la crise de l'énergie, de plus en plus de Français se tournent vers EDF [photo d'illustration]. © Maxppp / IP3 PRESS

C’est une première depuis la libéralisation du secteur de l’énergie en 2007 : alors qu’EDF perdait environ 100.000 clients chaque mois, la tendance s’inverse au mois d'octobre. Face à la flambée des prix de l'énergie, de plus en plus de Français reviennent vers l'opérateur public et ses tarifs réglementés.

Les fournisseurs alternatifs dans la tourmente

Les fournisseurs alternatifs, concurrents d’EDF, achètent très cher l’énergie sur les marchés de gros et vendent ensuite à perte. Certains sont alors obligés de suspendre leurs offres avantageuses, d'augmenter les prix voire d'annuler des contrats. Ceux qui n’ont pas les reins solides jettent déjà l’éponge, à l’image de E. Leclerc Energies qui avait prévenu ses clients qu'il cesserait purement et simplement de fournir de l'électricité à partir du 31 octobre.

Autre exemple : Hydroption, fournisseur de clients professionnels comme l’Armée ou la mairie de paris, a été placé en redressement judiciaire. Fin octobre, le comparateur du Médiateur national de l'énergie comptait "moins de 30" fournisseurs proposant des offres pour les particuliers contre encore 39 le 22 septembre, indique l'Agence France-presse (AFP). Outre-Manche, la situation est encore pire. On dénombre déjà 16 fournisseurs en cessation d’activité.

EDF tire son épingle du jeu

Le Médiateur national de l'énergie conseillait alors de ne pas souscrire d'offre dont les prix sont indexés sur les marchés et recommandait une offre aux tarifs réglementés de vente (TRV), indexée sur ces TRV ou à prix fixe. Le grand gagnant de cette crise de l’énergie est alors EDF. L'opérateur public refuse toutefois de dire combien de clients exactement ont été gagnés. Il relève cependant que la situation ne va pas s’améliorer l’an prochain car "la facture d’énergie devrait rester élevée, jusqu’en 2023".