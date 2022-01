Un premier magasin Mere doit ouvrir d'ici à la fin janvier en Moselle. Le groupe russe Svetofor, parti à la conquête de l'Europe, promet au consommateur français des produits 15 à 20% moins chers que les autres hard discounters.

Un magasin Mere à Leipzig, en Allemagne © Maxppp / Jan Woitas/dpa/picture-alliance/Newscom

Prix minis, produits présentés dans des palettes... un petit nouveau arrive en France sur le marché du hard discount. Mere, venu tout droit de Russie, s'apprête à ouvrir d'ici à la fin du mois son premier magasin sur le sol hexagonal, à Thionville, en Moselle. Deux autres ouvertures sont annoncées à Pont-Sainte-Marie (Aube) et Sainte-Marguerite (Vosges).

Qui est Mere ?

L’enseigne appartient au groupe russe Svetofor, fondé en Sibérie en 2009 et qui compte aujourd’hui 2.500 magasins en Russie, Biélorussie et au Kazakhstan. Son objectif semble être la conquête de l‘Europe de l'Est (Roumanie, Lituanie, Pologne) et de l’Ouest avec l’ouverture de magasins en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique et prochainement donc en France et en Grande Bretagne.

Quel est le modèle économique ?

C’est le hard discount des années 80 en France. "Le festival de la palette" comme le décrit un concurrent. Mere s’implante dans des locaux laissés vides et donc peu chers, des surfaces de 700 à 800 mètres carrés et propose une offre réduite : 800 références contre 1500 pour Lidl et Aldi, et 115.000 dans les hypermarchés classiques.

Les clients doivent se servir eux même dans des cartons posés sur des palettes. Très peu de personnel dans les rayons et des salariés appelés à tout faire. Les prix annoncés seraient entre 15 et 20% moins chers que les autres hard discounters grâce également à des économies d’échelle au niveau européen et des commandes de gros volumes.

Dans quel contexte l’enseigne Mere arrive-t-elle en France ?

Un contexte d’inflation avec une fréquentation des magasins hard discount qui continue de progresser : 11% de part de marché ( avec largement en tête Lidl) désormais. Et une montée en gamme des Lidl et Aldi qui pour élargir leur clientèle et répondre aux attentes de qualité des consommateurs mettent en avant des produits français, locaux et régionaux, forcément un peu plus chers. Mere reprend le créneau laissé vacant par la montée en gamme de Lidl et Aldi.

Comment réagissent les enseignes en France ?

Le directeur exécutif de Lidl se dit serein même s’il reconnaît qu’il ira faire un tour dès le jour de l’ouverture. Toutes les enseignes tentent de décrocher la palme du prix le plus serré. Tout récemment encore Leclerc avec sa baguette à 29 centimes. Intermarché a mis en avant ses premiers prix, système U a lancé ses prix mini, Carrefour a baissé le prix de 300 produits de sa marque, Netto a créé des zones de destokage... Les enseignes Carrefour et Monoprix misent sur leur système d’abonnement.

Quelle qualité pour ce prix là ?

C’est là tout le problème, met en garde Yves Puget du magazine LSA. Beurre ou margarine, ce n’est pas la même chose. Encore faut-il savoir lire les étiquettes qui seront peut-être écrites en russe ! Quant au poulet à un euro comme Mere le propose dans certains de ses magasins en Europe, ce n’est pas possible de le produire en France et ce n’est pas certain que cela séduise beaucoup les consommateurs français.

"Il y a toujours bien sûr une partie de la population qui est très attachée aux petits prix", souligne Gaëlle Le Floch, analyste experte chez Kantar. "Mais depuis deux ans, les consommateurs ont vraiment montré qu’ils voulaient un équilibre entre prix et qualité, au moins en ce qui concerne l’alimentation."