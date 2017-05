Les mesures économiques prises par Hollande très critiquées par les entreprise finissent tardivement par porter leurs fruits.

Le patron du Medef Pierre Gattaz et le Président de la République ont entretenu des relations étroites mais compliquées. © Maxppp / ZIHNIOGLU KAMIL

Critiqué de toute part par le patronat pendant tout son quinquennat, François Hollande aura pourtant consacré l'essentiel de sa politique économique à aider les entreprises. A l'heure du départ de François Hollande, malgré les critiques, le patronat dresse un bilan plutot positif de l'action économique envers les entreprises: CICE, Pacte de stabilité, prime pour l'emploi des mesures applaudis dont les effets se font toujours attendre sur le front de l'emploi.

Le quinquennat Hollande en matière économique, c'est d'abord plusieurs ministres et plusieurs directions Arnaud Montebourg, Michel Sapin, Emmaunel Macron, Benoît Hamon, Myriam El Khomry ont occupé des postes au budget, aux finances, au travail ou à l'économie sociale et solidaire faisant ou défaisant des réformes qui n'allaient pas toutes dans le même sens.

Fin 2013, la direction prise par François Hollande en matière économique devient plus claire avec le pacte de responsabilité et de solidarité. Le chef de l'Etat expose un ensemble de mesures lors de ses vœux. il parle d'un pacte « fondé sur le principe simple : moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités et, en même temps, une contrepartie, plus d’embauches et plus de dialogue social. »

1/La mesure phare : le CICE

Les rapports annuels publiés par France stratégie, organisme chargé par Bercy de mesurer la pertinence de cette mesure, ne donne pas de réponse sur le nombre d'emplois créé par ces crédits d’impôts aux entreprises. Les chiffres mesurent plutôt le nombre d'emplois qui auraient été préservés grace à cette mesure, à savoir

2/L'emploi ou l'impossible pari de l'inversion de la courbe du chômage :

Prioritairement, la question de l'emploi en particulier celui des jeunes devait être au cœur des préoccupations des gouvernements formés par Jean-Marc Ayrault puis de Manuel Valls, les deux Premiers ministres du président socialiste. Pendant 5 ans, la principale bataille de François hollande a été celle de l'emploi. Il avait d'ailleurs conditionné sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 à l’inversion de la courbe du chômage. En septembre 2012, il avait promis d'inverser la courbe ascendante du chômage dès l'année suivante. Cinq ans plus tard, cette baisse du chômage point timidement mais la tendance demeure incertaine. Après une légère baisse en 2016 avec 105.400 chômeurs de moins inscrits à Pôle emploi, le nombre de chômeurs a encore augmenté de 43.700 (+1,3%) en mars.

3/La croissance, l'embellie n'est pas venue