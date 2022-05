Ce devait être un choc dans le monde des nouvelles technologies, c'est finalement un rachat qui prend son temps : l'homme d'affaires Elon Musk, après avoir suspendu son offre, dit maintenant attendre des "garanties"... après avoir adressé un emoji "caca" dans un tweet au dirigeant de Twitter.

Elon Musk a finalement suspendu son offre de rachat de Twitter © AFP / Chris DELMAS

Qu’Elon Musk soit imprévisible, cela ne faisait déjà aucun doute. Après avoir suscité un ramdam monumental en annonçant le rachat de l’intégralité de Twitter, Elon Musk continue à mener en bateau les investisseurs de Twitter, mais aussi les utilisateurs du réseau social et plus globalement tous les observateurs et observatrices du monde des nouvelles technologies et des réseaux sociaux.

Vendredi dernier, le patron de Tesla et de SpaceX annonçait que son rachat de Twitter, pour lequel il avait fait une offre à peine trois semaines plus tôt, était suspendu. "L’acquisition de Twitter est suspendue de manière temporaire dans l’attente de détails sur le fait que les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5% du nombre d’utilisateurs", écrivait-il alors dans un tweet - sa principale façon de communiquer sur son projet de rachat depuis des semaines. Twitter avait indiqué début mai cette proportion de moins de 5% de faux compte dans ses résultats trimestriels.

Les faux comptes au cœur de la discussion

Un changement de stratégie - jusqu’ici Elon Musk avait fait de la lutte contre les faux comptes l’une de ses mesures prioritaires, mais pas une condition à son acquisition - qui a fait dévisser Wall Street, l’action de Twitter ayant dégringolé de 20% après cette annonce. Pourtant, Elon Musk s’est ensuite dit, vendredi, "toujours engagé" à racheter Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais ce n’est pas tout : l’explication que demandait Elon Musk sur les spams, il l’a obtenue. L’actuel PDG de Twitter, Parag Agrawal, a répondu à l’homme d’affaires en prenant lui aussi directement la parole sur Twitter : "Les spams nuisent à l’expérience des vraies personnes sur Twitter (…) Twitter est fortement incité à détecter et à supprimer autant de spams que possible", a-t-il écrit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emoji 💩

Réponse d’Elon Musk : un emoji en forme de crotte. Et d’autres messages, dans lesquels il explique notamment que selon lui, savoir précisément à combien d’utilisateurs s’adressent les annonceurs est "une question fondamentale pour la santé de Twitter". Lui assure que les faux comptes représentent 20% de tous les comptes présents sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce mardi, Elon Musk a été plus radical : affirmant, toujours sur Twitter, que "le directeur exécutif de Twitter a refusé de prouver que moins de 5% des comptes étaient des faux", il assure qu'il n'y aura pas de rachat avant que l’entreprise apporte des garanties. Il explique notamment que ses équipes vont travailler sur des échantillons de 100 comptes piochés au hasard pour tenter de déterminer la proportion de vrais et faux comptes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Faire plonger la valeur de Twitter ?

Avec ces nombreux mouvements, la valeur boursière de Twitter n’a cessé de dégringoler : ce week-end, elle est passée sous la barre des 40 dollars et continue de baisser doucement. Le mois dernier, l’homme d’affaires avait proposer de racheter chaque action pour 54,20 dollars. "Wall Street va maintenant estimer que la transaction va tomber à l’eau, que c’est une tentative de Musk de négocier un prix d’achat plus bar ou que Musk souhaite simplement se retirer de la transaction avec une indemnité de rupture d’un milliard de dollars", juge l’analyste boursier Dan Ives, cité par l’AFP.

Une hypothèse pas si fantaisiste : dimanche, dans une conférence privée, Elon Musk a déclaré qu’en raison de cette controverse sur la proportion de faux comptes présents sur Twitter, une baisse du prix de rachat pourrait être justifiée.