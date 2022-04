Le leader de la CGT estime qu'il faut tout faire pour bloquer une réforme du départ de l'âge légal à la retraite pour le porter à 65 ans, comme le souhaite le président réélu, Emmanuel Macron. "On ne peut pas accepter que les salariés travaillent jusqu'à cet âge-là", a-t-il affirmé.

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était l'invité de France Inter samedi 30 avril. © / France Inter

"Pour l'instant, l'objectif est que cette mesure ne puisse pas aboutir", a assumé samedi matin le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, invité d'On n'arrête pas l'éco sur France Inter, à propos du projet de recul de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. "Nous avons discuté pendant deux ans des retraites et tout a été dit", estime le leader syndical. "La problématique c'est est-ce qu'on va donner du travail aux jeunes si on laisse travailler plus longtemps ceux qui ont déjà du boulot. Personne n'a répondu à cette question que je pose depuis un petit moment. Et comment on règle le problème des plus de 55 ans dont un sur deux n'est plus au boulot entre 55 et 62 ans. (...) On va repousser l'âge de la retraite de deux ou trois ans, et le problème sera repoussé de deux ou trois ans."

Selon Philippe Martinez, qui appelle par ailleurs le plus de monde à venir manifester le 1er-Mai, "on ne peut pas accepter que les salariés travaillent jusqu'à 65 ans". "On l'a fait en 2019 et en 2020, la réforme n'est pas passée, donc il faut que les gens se mobilisent, il y a d'autres solutions pour régler les questions de retraite." Le leader syndical appelle à la fin de la politique d'exonération des cotisations sociales pour certaines entreprises, "qui font qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de la sécurité sociale". Selon lui, "plus y'a de monde au boulot, plus les salaires sont hauts, plus il y a de cotisations qui rentrent" et le président de la République "a oublié" que "c'est lui qui a supprimé trois critères de pénibilité en arrivant au pouvoir" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La question, c'est la qualité de l'emploi"

"Bien sûr qu'il faut viser le plein emploi, mais la question qui se pose c'est la qualité de l'emploi", a aussi déclaré Philippe Martinez, alors qu'Emmanuel Macron veut atteindre le "plein emploi" d'ici la fin du quinquennat, soit un taux de chômage entre 5% et 5,5%, contre 7,4% aujourd'hui. "On voit bien que les chiffres du chômage baissent, mais peut-on considérer que travailler une heure par mois c'est suffisant pour vivre ?", a pointé Philippe Martinez. "Cela fait baisser les chiffres du chômage mais la réalité de ceux qui le subissent est tout autre. Plutôt que des petits boulots et des temps partiels imposés, il faut travailler la qualité de l'emploi, notamment les contrats à durée indéterminée."

Pour parvenir au plein emploi, Emmanuel Macron veut notamment transformer Pôle emploi en "France Travail", afin de "mettre en commun" les forces de l'État et des collectivités et de créer une forme de "guichet unique" pour les demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, etc. "Il y a un chiffre qui m'a marqué avec la réforme de l'assurance chômage, c'est que les personnes qui ont été virées de la liste de Pôle emploi a augmenté de 41% en un an, cela veut dire qu'on a exclu des statistiques des demandeurs d'emploi. C'est un problème aussi. Les chiffres sont là mais il faut regarder derrière", a insisté Philippe Martinez.