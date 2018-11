Medtronic, le leader mondial des implants médicaux se rend indispensable dans les hôpitaux. L’industriel leur vend des “packages" qui comprennent des salles d’opération, des implants et du prêt de personnel. Enquête dans les coulisses des méthodes de l’industriel.

Matériel Medtronic présenté lors d'un salon à Shanghai en novembre 2018 © Maxppp / CHINAFOTOPRESS

Étape n°1 : récolter les données sur les hôpitaux

Comment et par qui les contrats sont-ils élaborés entre Medtronic et les hôpitaux ? Selon une ancienne salariée de Medtronic, le fabricant procèderait en plusieurs étapes. Tout d’abord, il récolte des données sur l’activité de l’hôpital et ses besoins en développement. "Medtronic les obtient par ses commerciaux sur le terrain, et grâce aux données statistiques des établissements hospitaliers auxquelles il a accès. Il sait donc combien il y a d’actes pratiqués dans les établissements, lesquels, et si tel l’hôpital a un projet médical de développement."

Étape n°2 : établir un business plan

Une fois ces données récoltées, Medtronic peut, toujours selon ce témoin, procéder à des prévisions d’activité : “Sur un marché comme celui des TAVI, les valves aortiques percutanées, qui valent très cher, entre 15 000 et 20 000 euros, et que Medtronic fabrique, Medtronic établit un business plan prévisionnel. Il dit à l’hôpital : vous partez de 100 et dans 5 ans vous en poserez 500. Le TAVI, c’est un sujet de guerre commerciale entre les établissements. Ils ont donc besoin de se positionner car c’est cliniquement très valorisant et ça permet aussi d’attirer des équipes médicales de bon niveau.”

Étape n°3 : trouver "le chef de service qui a envie de briller"

Troisième étape : trouver "la clé d’entrée" dans l’établissement, le "key opinion leader", comme l’explique l’ancienne salariée "On s’appuie sur un chef de service charismatique, un type très compétent et qui a envie de briller. Il veut que son service soit à la pointe avec le meilleur matériel. Mais il a un problème : souvent il n’a pas le savoir-faire. Et surtout, il n’a pas d’argent." Or, ces projets nécessitent des investissements matériels importants et aussi un investissement humain, "notamment pour gérer le "management du changement", poursuit-elle. C’est justement-là que des industriels comme Medtronic apportent leur expertise et leur personnel".

Des agences de voyage spécialisées dans le dispositif médical

Les "key opinion leaders" sont des médecins, experts de haut vol, sollicités par les industriels pour valider leurs essais cliniques, participer à l’élaboration des implants, former d’autres chirurgiens à la pose de ces implants ou en faire la promotion. "Les industriels fonctionnent un peu comme des agences de voyages spécialisées dans le dispositif médical. Ils organisent les voyages et s’occupent de la partie financière, ce qui créée un lien d’intérêt évident puisque la formation d’un nouvel opérateur coûte plusieurs milliers d’euros", analyse Chloé Hecketsweiler, journaliste du Monde.

Un "key opinion leader" à 222 639 euros en six ans

Selon nos confrères du Monde, qui ont épluché la base Transparence Santé (la base publique de données sur les liens d’intérêts entre les acteurs de la santé et les industriels), avec l’aide de la plateforme EuroFroDocs, Medtronic est le fabricant de dispositifs médicaux qui donne le plus d’argent aux professionnels de santé français, dont 19,7 millions aux seuls médecins, parmi lesquels des "key opinion leaders".

Plusieurs de ces "KOL" travaillent à la clinique privée Pasteur de Toulouse (qui a passé un contrat avec Medtronic). Serge Boveda, brillant cardiologue, détient un record : il est le médecin qui a reçu le plus d’avantages en nature et de rémunération de la part de Medtronic, de toute la base Transparence Santé. Entre 2013 et 2017, Serge Boveda a reçu 222 639 euros de la part de l’industriel. Une somme que l’intéressé confirme et qu’il justifie : "ce sont majoritairement des frais de déplacement et de logements payés par l’industriel pour des missions de formation et de recherche le plus souvent réalisées à l’étranger". Le docteur Boveda précise également qu’il n’a pas été associé à l’élaboration du contrat passé avec l’industriel.

Deux autres confrères de la même clinique confirment avoir perçu de la part de Medtronic, 131 174 euros pour le cardiologue Didier Tchetche, et 67 000 euros pour le docteur Nicolas Dumonteil sur la même période (2013-2018).

Précisons que les sommes déclarées par les fabricants sont probablement sous-évaluées par rapport aux sommes effectivement perçues par les médecins, car l'obligation de déclarer leur rémunération sur la base Transparence ne date que du début 2017.