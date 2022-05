Le cargo russe intercepté dans la Manche le 26 février et immobilisé à Boulogne-sur-Mer suite aux sanctions européennes après l'invasion de l'Ukraine, est à quai depuis plus de deux mois. Que devient l'équipage ? Et quelles difficultés pose cette immobilisation ?

Le Baltic Leader sur le port de commerce de Boulogne-sur-mer. © Radio France / Sophie Constanzer

Que devient le Baltic Leader, ce cargo russe première victime des sanctions européennes appliquées par la France après l'invasion de l'Ukraine ? Ce bateau de commerce battant pavillon russe a été intercepté dans la Manche et dérouté par les services de la douane française vers le port de Boulogne-sur-mer dans le Pas-de-Calais le 26 février dernier, deux jours seulement après le début de l'invasion russe en Ukraine. Le Baltic leader est soupçonné d'appartenir à une banque russe visée par les sanctions européennes à l'encontre de Moscou et c'est le premier bateau à avoir été ainsi saisi par les douanes.

La longue attente de l'équipage

"Je ne sais pas qui est dans son droit, s'il y a une violation du droit maritime international, je ne suis pas expert en la matière. Pour le moment le bateau et l'équipage attendent une décision de justice et on reste ici en sécurité", avoue un marin russe, l'un des 15 membres d'équipage du Baltic Leader, depuis la plateforme du cargo. "Pour l'instant tout se passe bien mais que va t-il se passer demain ?! On n'en sait rien, personne ne sait, tout le monde, vous, nous, a envie de savoir... Le plus difficile c'est l'absence de nouvelles, de perspective".

Les membres d'équipage peuvent sortir, aller se promener à Boulogne-sur-Mer, mais le centre-ville est loin du port de commerce. "On est au bout du bout ici comme j'ai coutume de dire", sourit Claude Philippe le responsable d'agence à Boulogne d'Eurodocks, un prestataire de service du port qui est justement chargé du ravitaillement de l'équipage.

"J'ai deux agents qui sont en contact régulier avec le bord, les contacts sont bons mais les gens sont sur la réserve, quand ils nous appellent c'est parce qu'ils ont besoin d'eau ou de nourriture... On leur commande à manger, des cartes de téléphone et on est là pour adoucir en quelque sorte la période compliquée", souligne Claude Philippe. Et l'équipage est mis à contribution régulièrement pour déplacer le cargo russe, long de 127 mètres, parfois d'une centaine de mètres seulement : "En fait on a 800 mètres de linéaire de quai et la bateau fait quasi 130 mètres donc ça nous pose quand même des soucis. Faut qu'on le fasse bouger régulièrement et l'équipage est très coopératif".

Le quai ne mesurant que 800 mètres, le Baltic Leader occupe une grande partie du port de commerce. © Radio France / Sophie Constanzer

L'activité perturbée sur le port de commerce

Le Baltic Leader a du être déplacé une quinzaine de fois déjà depuis le 26 février pour laisser place à d'autres bateaux au port de commerce de Boulogne-sur-Mer, "petit" port de commerce qui traite 700 000 tonnes de marchandises par an, essentiellement des matières premières comme le sable ou la chaux. Car sa présence a des conséquences sur l'activité comme l'explique Alain Cailler, le responsable du port de Boulogne-sur-Mer : "Quand on déplace le navire c'est pour le mettre à un autre endroit du quai donc au final il prend quand même de la place, et on accueille parfois deux ou trois bateaux de commerce en même temps donc on ne peut pas.

Et ça met du retard et des contraintes financières parce qu'un bateau qui n'est pas traité rapidement refacture des temps d'attente.

Cette immobilisation rappelle de mauvais souvenirs aux acteurs du port de Boulogne-sur-Mer qui a déjà connu un cas comparable en 2015 : un navire, le Caraïbes Palm, était resté bloqué à quai pendant plus de deux ans après avoir été arraisonné à Boulogne-sur-Mer dans le cadre d'une procédure judiciaire. Inquiétude donc face à la durée d'immobilisation. Et Alain Cailler aimerait voir partir le Baltic Leader vers un autre port : "On milite auprès des services de l'Etat pour que le navire puisse au moins aller ailleurs, dans des ports un peu plus grands". Une demande aurait été faite pour déplacer le Baltic Leader vers le port de Dunkerque, plus grand, mais à ce jour le déplacement n'est pas à l'ordre du jour. Du côté du ministère des Comptes publics, en charge des douanes qui ont opéré la saisie du cargo, on rappelle juste qu'une procédure judiciaire est en cours.