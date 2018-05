Encore une décision d'Obama que Trump veut abolir. Le "visa start-up", qui devait entrer en vigueur l'an passé, avait tout d'abord été repoussé à ce mois-ci. Il sera finalement abandonné par l'administration Trump. Ce visa avait été proposé sous la pression de la Silicon Valley, qui accueille de nombreux étrangers.

Tout ce que la Silicon Valley compte de membres influents pensait avoir enfin obtenu gain de cause : un "visa start-up" était enfin créé sous l'administration Obama. Objectif : permettre à des créateurs de s'installer aux Etats-Unis pour une période maximale de cinq ans afin de lancer leur entreprise sans devoir posséder les 500 000 dollars obligatoires pour bénéficier d'un "visa investisseur" ou bien postuler au visa H-1B, réservé aux travailleurs hautement qualifiés, mais qui est attribué par tirage au sort. Le titulaire du visa devait lever des fonds auprès d’investisseurs, réaliser un certain montant de chiffre d’affaires et créer un certain nombre d'emplois.

Mais depuis, Donald Trump à été élu président des Etats-Unis et les choses ont changé. Le visa start-up devait entrer en vigueur le 17 juillet 2017. Il avait dans un premier temps été repoussé de plusieurs mois, car, officiellement, le département de la Sûreté nationale souhaitait examiner de plus près les conditions d'obtention de ce visa. Finalement, le visa ne verra pas le jour.

Pour Tim Cook, PDG d'Apple :

Apple n'existerait pas sans l'immigration

Les entreprises de high-tech de la baie de San Francisco emploient de nombreux ingénieurs étrangers et estiment que les restrictions à l’immigration vont entraver leur capacité d’innovation. D'ailleurs, la plupart des fondateurs des entreprises de la Silicon Valley sont d'origine étrangère :

Steve Jobs, fondateur et PDG d' Apple décédé en 2011, était le fils d’un immigré syrien

décédé en 2011, était le fils d’un immigré syrien Sundar Pichai, PDG de Google est d’origine indienne

En tant qu’immigré et PDG, j’ai conscience de l’impact positif que l’immigration a sur notre entreprise, sur le pays et sur le globe.